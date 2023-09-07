「我只是做我應該做的事！」真的只是一句自謙的客套話嗎？

縱使自己收入微薄，但是仍捐出上百萬的積蓄，去救助其他需要幫助的人。

只是路過的路人，卻在發生災害時奮不顧身地救出許多人。

組織裡的基層員工，因為偶然地發現了不尋常的現象，進而抽絲剝繭、鍥而不捨地持續追查，最終發掘了組織中嚴重的弊端或是缺失。

當某個人做了超過一般人預期或想像的事，造就了不凡的成就或是巨大的影響力，總會受到眾人的敬佩與收到許多讚揚。

但是當事者面對這些蜂擁而至的讚揚，常常只是淡淡地回應: 「我只是做我應該做的事!」

所作所為已經超過一般人的預期，「我只是做我應該做的事!」真的只是當事者自謙的客套話嗎?

自謙或許有，但事實上有相當高的機率當事者的確認為「那是我應該做的事!」

「我應該」其實是星曜價值觀的展現

「我應該做的事」就是字面上的意義，代表坐命者的價值觀。

每顆星曜也都有其核心價值觀，不僅十四主星有，吉星、凶星也都有各自的價值觀。

號稱「官祿主」的星曜 - 紫微、天相、太陽，雖然都會將工作、事業當作人生的主要目標，但是三者關注的核心價值，卻大不相同。

紫微的運作模式是: 當它確立一個目標之後，便會要求所有的資源都能為其所用，並且具體地落實在這個目標。

這個目標是紫微自己的目標，並不見得是身旁與其共事的人們會有的目標。但是身旁的人贊同與否，並不會阻礙或影響紫微自己所設下的目標。

紫微喜惡隨心、唯我獨尊的心態在此表露無遺。畢竟，對於紫微而言，身旁的人只是「資源」與「棋子」；下棋的人需要詢問「棋子」的意見，才來決定要讓「棋子」進攻還是犧牲嗎?

這也就是為什麼某些紫微加煞星的組合，會被視為「暴君」的組合；當無道的暴君決定要做某些大事時，旁人是很難勸阻的。

太陽則是走群眾路線，工作事業通常建立在人際關係與人脈的基礎上。「魚幫水、水幫魚」、「食人一口，還人一斗」就是這種核心價值的具體呈現。

也因為這種以人際關係為基礎的價值觀，太陽必須重視身旁與其共事的人們會有的想法，跟隨潮流、服膺主流價值觀，就會是太陽所重視的焦點。

既然注重主流價值，對於潮流的脈動頗為敏感，太陽就會發展出一種「倡議」的特殊能力: 不僅自己願意身體力行，進而能影響身旁的人，和它一起實踐太陽心中的目標或理想。

有些太陽的本業是屬於商業活動，但是長期投入或倡議的卻是公眾事務，表面上看起來兩件事風馬牛不相及，但彼此卻常會產生相輔相成的效果。

商業上的客戶或是合作夥伴，往往會被太陽的倡議能力所感染，一同投入公眾事務；而在公眾事務中一起努力的夥伴，也會被太陽無私的付出、給予所感動，以愛屋及烏的方式照顧太陽的本業。

這也解釋了為什麼太陽會如此地忙碌，以及太陽的財運並不著重在它的求財與理財能力，而是建構在它的事業規模與社會地位。

廟旺與落陷的太陽，雖然核心價值類似，但是選擇的標的卻不盡相同。

這麼說吧! 聚眾為不公不義的事上街頭抗議，和聚眾為同夥兄弟報仇打群架，其實是蠻類似的!

天相又叫做「印星」，也可以說是印章(鑑)的保管人，帶有代替上層行使權力的意象；因此天相的個性趨於拘謹、保守、堅忍。

也因為是代為行權，所以在某個框架內(被授權的範圍)依規定行事，就成了天相的核心價值觀。聽命行事、少有違抗、忠心忠誠，通常便是它在工作事業上的原則。

但是天相的內在並不像外表那般柔弱，尤其是對宮的破軍以及福德宮的七殺。骨子裡天相有一股衝撞體制的企圖心，但是行為模式又必須依循常規，兩者相互矛盾，豈不令人備受煎熬與折磨?

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「服務(協助)他人」是一種平衡的作法，在「助人為快樂之本」這種毫無爭議的價值觀之下，展現自己無須依循常軌行事的價值，頗有自娛娛人的效果。

有人用「里長伯」來形容天相的熱心助人，雖說里長並非無給職，但是勞心勞力的程度往往超過相同報酬的其他工作。若非有超乎常人的耐性以及服務的熱忱，也很難勝任這個必須常常在外奔走(兌現遷移宮有破軍)的工作。

另一種方式，就是藉由夫妻宮裡的貪狼來平衡，頗有飲鴆止渴之意。

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同樣是專注在工作事業，這些人在「應該做」的動機上也大不相同。

「我應該」也源自責任感

「我應該做的事」往往也來自責任感的驅使。

最明顯的是太陽與太陰對於家庭(尤其是原生家庭)的責任感。

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他們孝順父母、貼心地照顧兄弟姊妹的需求，甚至連兄弟姊妹的子女也視如己出。在家中有危難時挺身而出，出錢出力，甚至赴湯蹈火也在所不惜(尤其是太陽)。

對他們來說，維護這個「家庭」是自己責無旁貸的責任。至於他們是否喜歡「家庭」中的各個成員，已不是重點了。

縱使不喜歡，但是仍然盡一己微薄之力奮力完成，這就是對「責任感」最鮮明的詮釋。

七殺則是另一種「責任驅使」的代表，但是它的標的不是家庭，而是「自己」。

七殺又稱「孤剋之星」，意味著相較於其他主星，任何類型的情感都不太會形成七殺的糾結與阻礙，主要的原因是「我只在乎我自己」!

「我只在乎我自己」的具體呈現就是重視自我價值、自我成就、對自己負責；聽起來雖然頗為正面、令人欽羨，但是實際兌現的方式卻常跌破眾人的眼鏡。

「自我價值」的重點是自己，所以價值的認定者也是自己。當七殺做出一些跳脫主流價值觀的決定時，其實並不會在乎其他人的眼光或評價，只問能不能過得了自己的這一關?

相同地，「自我成就」也必須符合七殺自己的標準，而不是主流價值的標準。縱使客觀上的成就已超越世俗的標準，也未必符合七殺自己的標準。

因為常有「革命尚未成功，同志仍須努力」的心境，讓旁人在看七殺做事時，會覺得它自找麻煩、永無停歇；更不用提與七殺共事時所感受到的壓迫感與無力追趕。

而「對自己負責」自然也不會只是為了要符合對他人的承諾；那怕是這種「負責」會讓自己受傷、損失，七殺也在所不惜、絕不退縮。

這也解釋了為什麼七殺是十四主星中唯一沒有四化的主星；無論是誘之以利(化祿)、賦予權力(化權)、享有盛名(化科)、身處是非(化忌)，都無法阻止七殺「做自己」的決心。

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「我應該」也有暗黑版

「我應該」的主體是「我自己」，應該與不應該的判定，自然是以自己的認定作為標準與依據。既然有令人讚嘆的版本，也會有令人深惡痛絕的版本。

在命理的理論中，有個號稱「敗家」的組合 - 武曲、破軍加煞星。

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從實際的案例來看，知名企業家的第二代雖然利用家族的資源，成功地打造出知名的品牌，卻也產生了數十億的虧損。當父親要求他收拾這個爛攤子時，坐命者斷然拒絕，並且宣布脫離家族，自創品牌。

此後，坐命者的人生便在雲端與地獄間起伏擺盪，並欠下鉅額的債務與稅款，最終在家族手足的協助下，解除了他的困境。

命宮有類似組合的朋友，得意地敘述自己是過著「賺三塊花十塊」的日子，想買什麼就買什麼；要是錢不夠花，就回家向父親伸手。並笑稱家中的兄姊都是學識、能力超強的社會菁英，雖然自己的學經歷最差，卻是過得最爽的那一個。

武曲、破軍雖然有「不假思索」的決策盲點，但是如果和吉星(如祿存)同宮，會讓坐命者趨於保守、謹慎，破耗的特質大幅收斂；並在三方廉貞七殺、紫微貪狼的強勢助攻下，可以創出一番事業與格局。

煞星雖然有進取、強悍的一面，與保守(如天府)、柔弱(如天同)的主星同宮，可以增強主星的行動力與意志力，讓坐命者較為積極、勤奮。但是煞星最大的問題卻是價值觀容易偏差，傾向以負面的手段達成心中的目標。

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而武曲、破軍加了煞星之後，價值觀中的「我應該」就會將自己的諸多行徑合理化。

" 家族裡有這麼多的資源，將來還不是要留給我的；現在花錢，只是提早使用。”

支撐「我應該」的，是一種「理所當然」的思維；這個「理」是坐命者的「理」，而不是普世價值中的「理」。

無論是在命宮、身宮中的煞星，或是在命宮三方四正的煞星，只要煞星群聚，必然對坐命者的價值觀產生巨大的影響 - 怨恨、報復、以牙還牙、暴力相向，都有可能是負面影響力所產生的結果。

先前提到的紫微加上煞星，容易形成「暴君」的心態與行事作風；如果再與星性剛強、勇猛的主星(七殺、破軍、貪狼)同宮，這種「理所當然」的負面思維與行徑，其實並不亞於武曲、破軍加煞星。

另一種「我應該」的暗黑版本則是好逸惡勞、坐享其成；雖然坐命者不見得會敗家或惹上是非麻煩，但「不事生產」、「慢性消耗」，卻是這個版本的最大特色。

這個版本通常是天同的組合，尤其是當天同化祿時更為明顯。

命盤中的「祿」(包括祿存和化祿)就是坐命者的「資源」，「祿」所在的宮位就是坐命者投入資源的面向。

既然化祿在命宮，就代表坐命者將資源投放在自己身上，用白話文來說就是自私、對自己好，而且是用「天同」的方式對自己好。

什麼是「天同的方式」?

就是隨遇而安、好逸惡勞、坐享其成。雖然坐命者不見得會要求享受山珍海味、綾羅綢緞的奢華生活，但是也不會主動積極、給予付出，通常(委婉地)拒絕任何奔波勞累的勞務。

好在天同生性樂觀、情感充沛，通常與人和睦相處。久了之後，身旁的人也就放棄了對它的各種期望；而天同也樂於接受豢養，成為家中的寵物或是吉祥物。

在「理所當然」的心態驅使下，天同充分展現「逃避雖然可恥，但有用」的自信。

每張命盤都有為數相同的主星、吉星與煞星，而這些星曜也不該成為貼標籤的工具 - 組合好就沾沾自喜，直呼幸運；組合不好就怨天尤人，大嘆不幸。

命盤的功用是用來分析坐命者的本質，瞭解自己的狀態。命盤或運勢中有不錯的組合，意味著我們應該珍惜與把握；不佳的組合，則是提醒我們留意與改善，避免事態更趨嚴重。

命理，如同宗教、哲學與心理學，都有各自的理論基礎與脈絡，但是本質都是讓人們更瞭解自己，成為更好的自己。

「我應該」的核心價值也應該是讓自己有更好、更有意義的人生。

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