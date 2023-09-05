如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好
面對12星座的追求者，如果沒有興趣又該怎麼拒絕呢？占星師12talks在Ig分享「如何拒絕XX星座...」系列文章，分享12星座會因為你做哪些事情，就自己離開，不再堅持下去。
▎白羊座♈️
‧和白羊比較，把白羊比下去
‧經常打斷白羊說話，顯得一副萬事通的樣子
‧還要有一搭沒一搭的回覆
▎金牛座♉️
‧金牛座受不了白目的人，語氣很重要
‧對金牛態度不好，或是突如其來改變計劃
‧硬要金牛改變個性
▎雙子座♊️
‧很無趣，講的笑話不會笑，
‧很忙，完全沒有時間
‧你露出厭煩表情，雙子就會躲開
▎巨蟹座♋️
‧一定要非常直白地說，我不喜歡你，我覺得被打擾了
‧否則巨蟹座都聽不懂，還是一直自我感動
▎獅子座♌️
‧把姿態放低一點
‧你那麼優秀，是我配不上你，你值得更好的
獅子座才會轉移他人身上
▎處女座♍️
‧其實你熱情，處女座也不見得熱情
‧你只要很冷淡，處女座就不會再繼續
▎天秤座♎️
‧天秤有自己的節奏
‧弄亂節奏
‧比天秤座更難做決定，拖拖拉拉的就會讓天秤放棄
▎天蠍座♏
‧冷回應，不讀不回
‧天蠍很敏感，只要一兩次就不想再接觸
▎射手座♐️
‧裝笨 裝什麼都不懂
‧突然變得很依賴
‧射手受不了太笨的人，只要顯示你不聰明，射手好感會冷卻
▎摩羯座♑️
‧故作聰明
‧挑戰摩羯擅長的領域
‧你越裝懂，越說得頭頭是道，摩羯越反感
▎水瓶座♒️
‧水瓶說什麼，都唱反調
‧水瓶提出什麼意見，都說不好
▎雙魚座♓️
‧你會發很容易發現，雙魚對很多行為都反感
‧比如雙魚一定會遲到，你比雙魚更遲到，每次都是
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