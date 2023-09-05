快訊

如何趕走不喜歡的追求者？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

50歲科技男動一下就累！檢查後須終生洗腎...醫師揭「1日常習慣」很致命

海葵減弱為熱帶性低氣壓 氣象局8:30分解除海上颱風警報

如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

聯合新聞網／ 12talks
圖為追求者示意圖。圖片來源/ingimage
圖為追求者示意圖。圖片來源/ingimage

面對12星座的追求者，如果沒有興趣又該怎麼拒絕呢？占星師12talks在Ig分享「如何拒絕XX星座...」系列文章，分享12星座會因為你做哪些事情，就自己離開，不再堅持下去。

▎白羊座♈️

‧和白羊比較，把白羊比下去

‧經常打斷白羊說話，顯得一副萬事通的樣子

‧還要有一搭沒一搭的回覆

▎金牛座♉️

‧金牛座受不了白目的人，語氣很重要

‧對金牛態度不好，或是突如其來改變計劃

‧硬要金牛改變個性

▎雙子座♊️

‧很無趣，講的笑話不會笑，

‧很忙，完全沒有時間

‧你露出厭煩表情，雙子就會躲開

▎巨蟹座♋️

‧一定要非常直白地說，我不喜歡你，我覺得被打擾了

‧否則巨蟹座都聽不懂，還是一直自我感動

▎獅子座♌️

‧把姿態放低一點

‧你那麼優秀，是我配不上你，你值得更好的

獅子座才會轉移他人身上

▎處女座♍️

‧其實你熱情，處女座也不見得熱情

‧你只要很冷淡，處女座就不會再繼續

▎天秤座♎️

‧天秤有自己的節奏

‧弄亂節奏

‧比天秤座更難做決定，拖拖拉拉的就會讓天秤放棄

▎天蠍座♏

‧冷回應，不讀不回

‧天蠍很敏感，只要一兩次就不想再接觸

▎射手座♐️

‧裝笨 裝什麼都不懂

‧突然變得很依賴

‧射手受不了太笨的人，只要顯示你不聰明，射手好感會冷卻

▎摩羯座♑️

‧故作聰明

‧挑戰摩羯擅長的領域

‧你越裝懂，越說得頭頭是道，摩羯越反感

▎水瓶座♒️

‧水瓶說什麼，都唱反調

‧水瓶提出什麼意見，都說不好

▎雙魚座♓️

‧你會發很容易發現，雙魚對很多行為都反感

‧比如雙魚一定會遲到，你比雙魚更遲到，每次都是

◎本文內容已獲 12talks 授權，未經同意禁止取用轉載。

星座

延伸閱讀

12星座最適合當間諜排行榜！天蠍決不失敗、這星座「天生雙面的料」

12星座「小心機」用在哪裡？雙子八卦、白羊尬輸贏、這星座都在觀察別人

最容易發胖三星座！雙魚自制力差、天秤飯局太多 這星座愛吃又不運動

2023年9月星座財運TOP5出爐！天蠍事業成績亮眼、第一名連偏財也超強

相關新聞

如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

面對12星座的追求者，如果沒有興趣又該怎麼拒絕呢？占星師12talks在Ig分享「如何拒絕XX星座...」系列文章，分享12星座會因為你做哪些事情，就自己離開，不再堅持下去。

每日星座運勢／金牛職場遇多重變化 易買到瑕疵品

2023-09-05牡羊座短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。【整體運★★★★☆】愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定

節氣白露將至！ 這「四生肖」財氣滾滾、運勢如虹

本週五（9月8日）將迎來秋天第三個節氣白露，天氣也將逐漸轉涼。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，四生肖近期財氣足，有望升職加薪，錢財不斷入帳！

12星座最適合當間諜排行榜！天蠍決不失敗、這星座「天生雙面的料」

在影劇或電影裡的間諜、特務，總是有著矯健的身手，能夠刺探出各種情報，並遭遇危機時都能化險為夷。日本媒體「占TV」近來就分析十二星座，排行最適合當間諜的是哪些星座。

颱風天威力彩上看4.5億！3星座3生肖「財運噴發」不衝可惜

今天你有放到颱風假嗎？還是認份地上班中？威力彩連槓多期，今（4）晚頭獎獎金上看4.5億元，不管有沒有放假快去買一波，翻身還有希望。命理專家小孟老師點名3星座、3生肖「財運旺」，建議搭配老師的招財撇步，希望今晚中獎就是你。

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合財運「扶搖直上」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人加班熬夜，得到額外獎金，有人能夠擄獲客人的心，為往後的生意帶來更多的商機，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦