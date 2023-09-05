如何拒絕12星座追求？贏過白羊、冷處理處女天蠍、對這星座裝笨就好

面對12星座的追求者，如果沒有興趣又該怎麼拒絕呢？占星師12talks在Ig分享「如何拒絕XX星座...」系列文章，分享12星座會因為你做哪些事情，就自己離開，不再堅持下去。

▎白羊座♈️

‧和白羊比較，把白羊比下去

‧經常打斷白羊說話，顯得一副萬事通的樣子

‧還要有一搭沒一搭的回覆

▎金牛座♉️

‧金牛座受不了白目的人，語氣很重要

‧對金牛態度不好，或是突如其來改變計劃

‧硬要金牛改變個性

▎雙子座♊️

‧很無趣，講的笑話不會笑，

‧很忙，完全沒有時間

‧你露出厭煩表情，雙子就會躲開

▎巨蟹座♋️

‧一定要非常直白地說，我不喜歡你，我覺得被打擾了

‧否則巨蟹座都聽不懂，還是一直自我感動

▎獅子座♌️

‧把姿態放低一點

‧你那麼優秀，是我配不上你，你值得更好的

獅子座才會轉移他人身上

▎處女座♍️

‧其實你熱情，處女座也不見得熱情

‧你只要很冷淡，處女座就不會再繼續

▎天秤座♎️

‧天秤有自己的節奏

‧弄亂節奏

‧比天秤座更難做決定，拖拖拉拉的就會讓天秤放棄

▎天蠍座♏

‧冷回應，不讀不回

‧天蠍很敏感，只要一兩次就不想再接觸

▎射手座♐️

‧裝笨 裝什麼都不懂

‧突然變得很依賴

‧射手受不了太笨的人，只要顯示你不聰明，射手好感會冷卻

▎摩羯座♑️

‧故作聰明

‧挑戰摩羯擅長的領域

‧你越裝懂，越說得頭頭是道，摩羯越反感

▎水瓶座♒️

‧水瓶說什麼，都唱反調

‧水瓶提出什麼意見，都說不好

▎雙魚座♓️

‧你會發很容易發現，雙魚對很多行為都反感

‧比如雙魚一定會遲到，你比雙魚更遲到，每次都是

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