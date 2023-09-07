白露明天報到 命理師：「7生肖」好運當頭、財富降臨

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聯合新聞網／ 文／命理專家邱彥龍
圖／canva
圖／canva

隨著颱風一個一個來報到，天氣也逐漸有了秋意！本周五(9/8)秋天的第三個節氣白露就要來了，冷空氣由守轉攻，需要注意早晚添加衣物了，但國際天星命理風水專家邱彥龍指出，包括龍、兔、等7個生肖，在白露期間，運勢反而熱呼呼，不但有財神相隨，還有升官的機會，請好好把握。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(9/8-9/23)運勢最強的7生肖，分別是：

Top7 ： 虎

屬虎的朋友，這段期間擁有很強的動力，多走出去會有許多賺錢的機會，甚至藉由網路、高等學習等多與海外、遠地的人事物接觸、尤其是與女神、男神級的人物建立人脈，可以協助提升運勢，也有無形的磁場加持唷！

Top6 ： 雞

屬雞的朋友，在這段期間，擁有很強的第六感，並且得到另一半或客人的照顧與幫助，只要多說好話，把話說好，財富自然降臨，有機會在陌生人中遇到貴人，多多聚會，有助於人脈關係的開拓。

Top5 ： 狗

屬狗的朋友，這段期間擁有很高的人氣，無需給自己太大的壓力，實在的去努力與進行即可，家庭開銷比較大一些別太在意，只要多行善，幫助無形的眾生，可以為自己積福德，財富也會隨後到。

Top4 ： 猴

屬猴的朋友，這段期間在團體中能得到超高人氣與流量，錢財方面有突然來的財運，也有升官發財的機會，把名聲做大，會有很強的助力，但不建議有太大的投資與投機，會有莫名的開銷，善用好自身的錢財！

Top3 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，財富可能會來得慢點，但還是有收穫，不要以為自己是瞎忙，只要努力就有掌握大財的機會與權利，把握住網路、海外及高品質的聚會，一步一腳印的完成工作，未來一定可以非常好。

Top2 ： 兔

屬兔的朋友，這段期間會自我規劃得很好，建議與閨密、社團等圈子多聚聚，可得到很高的關注度與支持，偏財、投資財、事業財都很強，在工作上累積好人氣，即可無往不利。

Top1 ： 龍

屬龍的朋友，在這段期間，能將聰明智慧與口才發揮得很好，有機會賺到不少的財富，明財與暗財皆有，財神相隨，只要不懶散怠惰即可，但提醒也要注意別人來詐財！

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財富 運勢 白露 節氣

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