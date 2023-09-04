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颱風天威力彩上看4.5億！3星座3生肖「財運噴發」不衝可惜

聯合新聞網／ 清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩示意圖。報系資料照
威力彩示意圖。報系資料照

今天你有放到颱風假嗎？還是認份地上班中？威力彩連槓多期，今（4）晚頭獎獎金上看4.5億元，不管有沒有放假快去買一波，翻身還有希望。命理專家小孟老師點名3星座、3生肖「財運旺」，建議搭配老師的招財撇步，希望今晚中獎就是你。

TOP 3 : 牡羊座－豐富創意、提升財富

週一你表現出較豐富的創意來幫自己獲得財富，也有機會在工作的服務方面，有較聰明且有效的表現，提升自己的財務狀況。想買威力彩的朋友可配戴綠色飾品，或穿綠色衣服再前去購買。

TOP 2 : 巨蟹座－愛情事業、財務提升

週一你的愛情有機會幫助你得到更廣的財務收入。若有家族事業的，更能與家人有效的溝通，進而提升財務水平。若想購買威力彩可尋找情人，或者另一半來幫忙購買，也可以找靠近診所或藥局的投注站來下注。

TOP 1 : 雙子座－發展興趣、投機偏財

週一你在藝術方面有不錯的表現，能夠將興趣發展成事業，進而增加不少的收入來源，更有機會取得投機方面的偏財。若要購買威力彩，可以尋找土象星座的朋友或家人來購買，如：摩羯座.金牛座.處女座。

開運方位：

西南

開運生肖：

兔.龍.馬

開運時辰：

早上9:00-11:00

下午3:00-5:00

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

星座 威力彩 生肖

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