本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名組合財運「扶搖直上」：賺進大把鈔票

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人加班熬夜，得到額外獎金，有人能夠擄獲客人的心，為往後的生意帶來更多的商機，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型A型+生肖屬羊

如果是販售生活用品，或是五金雜貨的經營者，本周的財運非常漂亮，會有許多客人絡繹不絕的前來光顧，建議在這段時間裡，可以推出一些促銷活動，並要有清楚明顯的標價，另外也要多準備些存貨，並拿出最燦爛親切的笑容，能讓客人感到愉悅，增加下次的購買意願。

第四名：血型O型+生肖屬狗

上班族的朋友要出頭了，即將暫時遠離在空調房裡安逸的日子，這段時間將會有支援性的任務需要執行，可能是公司特別活動或是展覽性質相關的工作，不只需要加班，更可能還要熬夜，但請你一定要全力以赴，只要順利圓滿完成，額外的獎金將會隨之而來。

第三名：血型AB型+生肖屬蛇

經營餐酒館或是中高檔美食的業者，要特別留意任何一位客人，用最親切的服務態度對待，本周可能會有貴婦前來探路，了解餐廳的用餐環境和食物品質，如果能夠擄獲客人的心，那麼很有可能接到包場的派對活動，其中不少政商名流，為往後的生意帶來更多的商機。

第二名：血型O型+生肖屬牛

如果你是從事外送、貨運、計程車等相關工作者，本周的財運非常強勁，雖然不是瞬間爆發，但卻是持續入財，就像沒有關緊的水龍頭，點點滴滴不斷累積，讓你接單接不完，業務量好到讓自己嚇一跳，但是疲勞辛苦是在所難免的，不過這些努力，絕對會為你帶來等比的收益。

第一名：血型B型+生肖屬龍

從事網路行銷的人，本周最適合推出優惠折扣，許多老客戶將介紹新客戶下單訂購，你的財運會莫名其妙的扶搖直上，特別是販售美容相關產品的人，不妨可以找幾位直播主幫忙推銷，透過網路的宣傳力量，在短短幾天的時間裡，就能讓你賺進大把鈔票。

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