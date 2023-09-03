心狠手辣！超絕情「4生肖」遇到衝突六親不認 一般人惹不起

有人說過「心不狠站不穩」，有時候要完成偉大事業可能需要「無情」，有所取捨，「搜狐網」運勢專欄也列出12生肖中有4個生肖特別心狠，一般人惹不起他們，要多加注意。

蛇

屬蛇的人在工作上游刃有餘，不太會流露出感情，對他們來說，談過多的恩惠只是對他人的仁慈和友善，但這卻會對自己帶來不利。因此在處理實際問題時，他們會變得殘酷，如果真的被惹到，不管對方是誰，即使六親不認也能做到。

狗

屬狗的人，雖然平常看起來和誰都關係很好，很好相處，但是只要遇到了和自己利益相關的問題，就會瞬間變得冷淡，絕情至極也不是不可能的事。

兔

屬兔的人平常看起來都很溫柔，很溫馴的樣子，但其實若是遇到不公不義的事，他們會變得很險惡，可能是因為他們看到生活殘酷的一面，才會變得如此冷淡的原因。當他們遇到利益上有衝突的人時，他們不僅不會考慮彼此利益，也不會為彼此創造空間。

牛

屬牛的人通常做事都很任性，也常常不會聽取別人的意見，自以為是的性格也說明了他們有更極端的地方，一旦被激怒，他們就會變得非常激躁，根本無法冷靜下來思考問題，為了保護自己的利益，和人撕破臉也不用意外。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

udn討論區