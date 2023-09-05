動不動發火？告別「貪嗔癡」...藏傳煉心術教你轉化負能量

你是否曾經遇到過一個情況，每當事情不順心，你就發火，或者遇到困難時，你無法找到解決方案，讓你變得更加焦躁？如果答案是肯定的，那麼你可能正處於「貪嗔癡」的心毒影響之下。

洛桑加參醫師在《不生病的藏傳煉心術：護你身心均安的內在醫學》一書中指出，貪嗔癡三種心毒並不是孤立存在的。它們相互影響，形成一個惡性循環。例如，一個不懂得學習的人（癡），一遇到困難，就會容易發脾氣（嗔）。另一方面，一個以自我為中心的人，嗔心特別重，會變得很小氣，不願分享（貪），這也是嗔心導致的後果。

削弱癡、排出嗔、減少貪，這三招讓你從煩惱走向自在

當你削弱了癡，漸漸開啟智慧，你就不容易氣噗噗、不會非要怎樣不可、不想放任自己的欲望沒完沒了。也可能是你把嗔毒慢慢排出去，將自己轉化為易感恩易滿足性格，就常常能感覺到被愛被珍惜。

以上不管哪一種，都將為你帶來自在、美滿的好日子。煉心煉得好，開心沒煩惱，這週我們的學習目標是「透過減少貪，來降低嗔怒值」。三個我親身試過有用的方法，分述如下：

方法一、讓求好心切的自己去海邊度個假

你是否曾為了達成高目標而讓自己和周圍的人生氣？「我今天一定要完成這麼多事！」這種心態讓你急躁、焦慮，最終甚至責怪他人。但問題真的是他們嗎？或者是你忽略了身邊人的感受，一味追求速度和效率？

在生活高壓、快節奏的今天，「快」似乎成了唯一目標。但當交感神經飆車、心跳加速、憤怒值破表時，也許你需要另一種「ASAP」：As Slow As Possible。慢下來，深呼吸，像是在沖繩海灘上愜意地喝著飲料。你會發現，慢下來不僅能讓你心境變好，也會讓你更容易與人和諧相處。

方法二、斷捨無聊的欲望看見真實的想望

感到羨慕或不滿當看到社群媒體上人們炫耀各種成功和物質享受？這種比較心態，往往讓你忘記自己真正的需求和渴望。要明白，你的幸福標準不必與他人一樣。也許你根本不需要一輛跑車或是商務艙的飛機票，也許對你來說，一頓簡單的蔬菜大餐比任何海鮮都來得滿足。

停止不必要的比較，退一步想，你會發現真正讓你快樂的，可能並不是外界所推崇的「成功」。對自己誠實，釐清真正的心願，不僅能讓你找到內心的平靜，還能幫助你更加明確地了解自己到底想要什麼。

《不生病的藏傳煉心術：護你身心均安的內在醫學》。圖/時報出版提供

方法三、豪爽丟掉對他人不切實際的期待

你是否曾對他人全心全意，卻發現對方的回應遠不如你所期待？這時，你會選擇憤怒，還是選擇理解？現實生活總是充滿挑戰和不如意，遠比我們說的美好祝福還要多。愛我執、以自我為中心，不僅讓你內心痛苦，也可能把周圍的人都變成敵人。

要理解，這種「愛我執」的思維正是煩惱最為肆虐的土壤。放下對他人不切實際的期望，對那個總愛生氣的自己說再見，你會發現生活其實可以更加和諧和平靜。

(本文摘錄自《不生病的藏傳煉心術：護你身心均安的內在醫學》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

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