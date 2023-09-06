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「做自己」惹怒人星座！牡羊我行我素、獅子目中無人、這星座只對熟人發脾氣
在江湖上走跳，一般人都會遵守基本道理，但有三個星座非常做自己，沒在管別人。命理網站旺好運分享，「這些星座就是非常無理」，快看看那些人總是不顧江湖規矩，堅持做自己。
第三名：牡羊座
牡羊座的性格過於心直口快，而且不太會看場合行事，甚至不過問人意見就直接決定大小事，還能在一個團體當中發洩自己的情緒去影響別人，非常不懂得做人與善後。
第二名：天秤座
天秤座雖然性格很好，但有時候會對親近的人沒有拿捏好分寸，他們認為在親朋友友面前就是要做自己，但其實還是保有禮貌才是最基本該有的，不然到時候身旁熟悉的人只會漸行漸遠。
第一名：獅子座
獅子座總是比較自大又高傲一點，有時候就會給人一種目中無人的感覺，雖然他們沒有惡意，但會在不知不覺中傷到他人或使人厭惡，反而無法達到他們想要被崇拜的感覺。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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