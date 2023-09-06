多愁善感三星座！天秤巨蟹跟著別人哭、這星座冰塊臉溫柔心
有些人特別多愁善感，很容易受到環境或是旁邊的人影響，跟著傷春悲秋。命理網站旺好運分享「這些星座看別人悲傷，也跟著感傷」，快看看哪些人最容易跟著別人感動，久久不能自已。
第三名：天秤座
天秤座會因為身旁的氛圍而被感染，如果現在的情境是很悲傷的，那他們就會慢慢走進到這樣的情緒，並且用對方的角度去看待一件事情，不知不覺自己也悲從中來。
第二名：巨蟹座
巨蟹座容易因為別人的情緒而影響到自己，甚至會想起過往的自己是否也有這種悲傷的時刻，最後就會聯想到自己，然後跟著一起悲傷起來。
第一名：金牛座
金牛座雖然平時悶騷，又不太會表現自己的想法，但其實內心是很細膩的，他們很能夠感同身受去體會別人的遭遇，甚至會時不時想到就觸動到內心的情緒。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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