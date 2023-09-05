李靜唯吠陀占星／9月上旬慎防天災、「土星水星對沖」選情一團亂

九月份來到，吠陀占星專家李靜唯老師表示，九月份有五大星象重點，一一幫大家解析。

重點一：9月4日金星在巨蟹座恢復順行

9月4日金星在巨蟹座恢復順行，人們會更加重視家庭和情感方面的問題。對於政府來說，這將會是一個重要信號。社會中情感的波動和人民的情緒狀態都是政治風向的一部分。政府需要敏銳地感知和回應這些情感挑戰，以便更好地理解人民的需求，進而推動更真實、親民和關懷的政策！股市金融和不動產方面也可能傳出短暫的好消息或新政策。

重點二：9月5日木星開始在牡羊座逆行

9月5日木星開始在牡羊座逆行，木星是吠陀占星最大吉星，象徵幸運和財富，逆行時會觸發人們對未來規劃和目標的重新審視。國際間的交流合作、貿易協議...等計劃都可能被迫停滯或調整。此外，由於木星受到羅喉的影響，逆行時也會導致地緣政治衝突陷入僵局並加大貧富差距，此外末法時代所有跟宗教或身心靈有關的領域也會亂象叢生。

第三點：9月16日水星於獅子座開始順行

9月16日水星於獅子座開始順行，各國政府將會更加積極宣傳自己的政策立場以加強國家的影響力。但是由於逆行土星依然與水星形成對沖，同時也可能導致國際間政治領域與外交衝突局勢更加緊張！包括台灣四腳督的選情，在野黨參選人各自為王也會令選民如霧裡看花，一團混亂！

第四點：9月18日太陽進入處女座與火星合相

9月18日太陽進入處女座與火星合相，這是一個非常值得關注的星象，各國政府勞資之間可能會出現激烈的動盪和衝突，尤其在某些極權或產業結構不穩定的國家（譬如中俄或非洲）不僅失業率居高不下，甚至可能面臨軍隊或人民的叛變或抗議，尤其要注意政治軍事領袖的意外災難及服務業醫療業受到重創！

第五點：9月上旬注意天災

天災部份9月上旬依舊要特別防範極端天候造成的洪水暴雨土石流和野火肆虐，（尤其是中國和歐美等國家）特別要注意大停電及乾旱影響民生需求及交通運輸災難；9月下旬更要提防太陽火星合相造成『火氣沖天』，除了地震森林野火及大型機構廠房要特別小心火燭之外，俄烏戰爭依舊如火如荼生靈塗炭，某些國家三陽疫情也可能再創高峰導致醫療資源嚴重匱乏，人民對國家的不滿及怨念將會達到頂點！

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