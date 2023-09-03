關心颱風之外...今天也是「太歲聖誕」！五生肖犯沖這樣做保平安

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旺好運／ 谷帥臻老師
圖為太歲聖誕示意圖。圖片來源／ingimage
圖為太歲聖誕示意圖。圖片來源／ingimage

谷帥臻風水命理老師指出「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，大家常聽「犯太歲」一詞聞之色變，當值太歲遇到「坐、沖、刑、害、破」的生肖朋友簡稱「犯太歲」。台灣民間習俗沖犯太歲者，普遍會在新春期間到廟裡或在家裡「安奉值年太歲」請求太歲庇佑一年的平安順遂。

然而卻鮮少人知曉農曆七月十九日這一天是「太歲星君聖誕」，大家可回到自己年初安奉太歲所在的廟宇，或有供奉「太歲星君」、「斗姆元君」或太歲之首「殷交大元帥」的廟宇幫太歲慶生祝壽，除了感謝太歲上半年的照顧，也煩請太歲繼續加持庇佑吾人下半年運勢順遂，平安度過犯太歲之年。

今年2023癸卯年太歲聖誕為國曆112年9月3日(農曆七月十九日)，這天日子相當不錯，不但天干地支欣逢六十甲子的第一個「甲子日」，同時為建除家「定日」並為癸卯流年之「歲祿」，可用於向太歲祈福許願催旺財、官、健康效果相當好。癸卯年當值的太歲星君是「皮時大將軍」，沖犯太歲的生肖有「兔坐太歲」「雞沖太歲」「鼠刑太歲」「龍害太歲」「馬破太歲」，尤其這些生肖千萬別忘了周日至廟宇向太歲祝賀生日；若在家安奉太歲者，當日可在家焚香，準備壽桃、四果、壽金等供品，禮多人不怪，向太歲祝壽撒嬌並祈福，運勢順遂又可保平安。

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安太歲 生日 海葵

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