關心颱風之外...今天也是「太歲聖誕」！五生肖犯沖這樣做保平安
谷帥臻風水命理老師指出「太歲當頭坐，無喜恐有禍」，大家常聽「犯太歲」一詞聞之色變，當值太歲遇到「坐、沖、刑、害、破」的生肖朋友簡稱「犯太歲」。台灣民間習俗沖犯太歲者，普遍會在新春期間到廟裡或在家裡「安奉值年太歲」請求太歲庇佑一年的平安順遂。
然而卻鮮少人知曉農曆七月十九日這一天是「太歲星君聖誕」，大家可回到自己年初安奉太歲所在的廟宇，或有供奉「太歲星君」、「斗姆元君」或太歲之首「殷交大元帥」的廟宇幫太歲慶生祝壽，除了感謝太歲上半年的照顧，也煩請太歲繼續加持庇佑吾人下半年運勢順遂，平安度過犯太歲之年。
今年2023癸卯年太歲聖誕為國曆112年9月3日(農曆七月十九日)，這天日子相當不錯，不但天干地支欣逢六十甲子的第一個「甲子日」，同時為建除家「定日」並為癸卯流年之「歲祿」，可用於向太歲祈福許願催旺財、官、健康效果相當好。癸卯年當值的太歲星君是「皮時大將軍」，沖犯太歲的生肖有「兔坐太歲」「雞沖太歲」「鼠刑太歲」「龍害太歲」「馬破太歲」，尤其這些生肖千萬別忘了周日至廟宇向太歲祝賀生日；若在家安奉太歲者，當日可在家焚香，準備壽桃、四果、壽金等供品，禮多人不怪，向太歲祝壽撒嬌並祈福，運勢順遂又可保平安。
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言