下周生肖運勢／龍財運亨通、雞一鳴驚人、牛愛情萌芽中
命理專家曼樺老師分析，9/3-9/9各生肖運勢。上榜的會有誰呢？快點來看看。
【事業運前三名】
NO1.龍
本周運勢得心應手，為第一名，而且有貴人相助，是值得開心的事。計畫再展開一個小投資合作，來增加收入。
NO2.雞
本周運勢一鳴驚人，終於轉強，為第二名。業績成果證明了你的努力，接續的工作，必須再接再厲。
NO2.猴
本周運勢持續穩定，同為第二名。意志力考驗信心，還好有貴人幫忙吉前被指路，讓你在創業中少走彎路。
NO3.牛
本周運勢小升，還算順心，為第三名。雖然每天高溫天氣下跑業務，還好成效可以，久了也就習慣秋老虎的陰晴不定了。
NO3.馬
本周運勢穩中求貴，同為第三名。茍日新，日日新，就必須做事積極主動，跟上時代的腳步，創造一些新的局勢。
【財運前三名】
NO1.龍
本周財運亨通，金錢運旺盛。股東合作業績翻倍，首次嚐到甜頭，更加積極努力，擴大影響力。
NO2.雞
本周財運與信心指數一樣飆升，老帶中，與年輕人一起合作，確實不同於以前年輕時的創業模式，但精神不會改變。
NO3.猴
小心翼翼地在微利時代下創業，走的是大健康領域，還好專業技術取勝，網路帶動知名度，一切順利進行中。
【愛情運前三名】
NO1.雞
愛情運高升，愛情是濃本多情的難捨難分，從陌生到曖昧，到近日雖然未達戀人以上，卻是幸福滿滿的甜蜜。
NO2.龍
愛情運甜蜜，景氣不佳省錢大作戰，假日在家看電影，喝上紅酒及點心，只要和心愛的人在一起，甚麼時候都開心。
NO3.牛
本周單身者愛情運開展，在公司或是團體中很受到同事照顧及親睞，用心感受，你能找到那個和你氣味相投的人。
【健康運前三名】
NO1.雞
本周健康運不錯，自從改變飲食習慣，早餐吃水果後，腸道的消化加速，皮膚也變得不再暗沉，真是一大收穫。
NO2.龍
本周健康運不錯，平時用腦過多的你，周末假日只想好好休息，和家人在一起，泡茶看書，整理花圃都好。
NO3.羊
健康運尚可，女性每晚睡前把腳抬起二十分鐘，對於水腫的問題以及壓力的放鬆，幫助睡眠都有效。
（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）
◎原文看這裡，本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
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