12星座「小心機」用在哪裡？雙子八卦、白羊尬輸贏、這星座都在觀察別人

人都難免有些小心機，12星座的小心機都用在哪裡呢？有的星座會讓你大吃一驚，竟然是花在八卦上？還有那些更出人意表的地方，快來看一看！

▎白羊座 用在比賽上

白羊座是天生的好戰者，對於任何激起白羊挑戰慾的都會躍躍欲試。而且本身不服輸的個性，會讓白羊把心機都放在任何的比拼上，不管是鬥美鬥智，或是運動項目，比聰明才智，都是白羊會願意花心機的地方。

▎金牛座 用在美的價值上

金牛對於美有一定的要求，無論是吃的，用的，看的，都要有一定的美感。對於美的追求，金牛會願意花盡心機，展現自己獨特的美感。當然在吃這部分，金牛也是會花很多心機在研究。

▎雙子座 用在八卦上

雙子很喜歡收集資訊，不管是在工作上，學習上，或是生活上，雙子都喜歡知道不同的事情。關於別人的八卦也好，或是一些社會動向，雙子都會花心機在收納不同的資訊，以滿足自己的好奇心。

▎巨蟹座 用在家人上

家庭對於巨蟹座來說很重要，巨蟹很願意花心機在家人，家庭上。父母子女需要什麼，家庭有什麼需要添置，什麼時候是家人生日，這些巨蟹都會很用心的規劃，務求體貼到每一位家人。

▎獅子座 用在外表上

獅子座喜歡自己看起來光鮮亮麗，不管自己從事什麼行事，都喜歡把自己打扮得奢華。獅子座把心機都花在自己的外在，希望帶給別人自己有能力，很好看的形象，而為了建立形象，也是不會吝嗇金錢。

▎處女座 用在工作上

工作是處女座的生命，如何把事情做到極致是處女座所追求的。處女座會把心機都放在細節上，無限放大，把事情盡可能做到完美。處女座會在處理這些事情中獲得很大的滿足感，但也會成為處女座的煩惱之一。

▎天秤座 用在平衡上

天秤座很害怕失衡，每件事情如果有出現不平衡的情況，很容易讓天秤崩潰。天秤很喜歡研究人際關係，把心機都用在如何在不同的關係中生存，如何可以得到大家的認同。

▎天蠍座 用在觀察中

天蠍座對方周遭的事物都很敏感，很容易會察覺別人的心理狀況。而天蠍很喜歡研究不同人的個性，從而更了解人類。所以天蠍都把自己的心機放在觀察上，可以了解更多的人性。

▎射手座 用在思考上

射手座很多時候不甘於平凡，常在想很多可能性，如果自己有不同的選擇，自己會變成一個怎樣的人。這世界如果是怎樣的話，人類會怎麼樣，諸如此類一些大課題，都是射手心機所在。

▎魔羯座 用在讓自己更好上

魔羯對於自我要求很高，總覺得自己不夠好，為了讓自己變得更好，把心機都放在這事情上，在工作上如何做得更好，人生規劃如何能做到最好，這些都為了要讓自己進步。

▎水瓶座 用在天馬行空上

水瓶座很喜歡與眾不同，這是天性。因為水瓶對於世界總是充滿好奇，很想要了解世間一切事物的可能性。水瓶很喜歡想像不同的可能性，這樣導致水瓶的想法與眾不同。

▎雙魚座 用在戀愛上

雙魚很享受曖眛，所有偶像劇情都希望發生在自己身上。因此雙魚很多時候都應用在自己的戀愛故事中，當然，雙魚是期望別人以偶像劇方式對待自己，而非自己對別人浪漫喔！

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