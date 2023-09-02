想舊情復燃？4個星座9月遇舊愛 這星座要學會放下面子
俗話說舊愛還是最美，不少情侶分手後仍放不下前任，還抱著一絲復合的希望。《搜狐網》就點名4個星座的朋友，9月有機會偶遇舊愛，甚至有舊情復燃的可能。
巨蟹座
對於感情，巨蟹座很清楚自己想要與不要的是什麼。到了9月，巨蟹座很可能會與舊愛重新聯絡。不過，對方未必是抱著復合的想法出現的，因此若有遇見舊愛的巨蟹座，請務必釐清自己的內心需求，以及評估復合的可能性，避免不必要的尷尬。
天蠍座
天蠍座善嫉、掌控欲極強，這樣的個性缺點，有時會為感情帶來傷害。但幸運的是9月份天蠍座運勢將會改變，切記情緒要保持穩定，若想與舊愛復合，必須學會適時放下面子，因為對方有可能將會是陪在你身邊一生的人。
摩羯座
摩羯座性格溫柔、通情達理，與他人相處融洽，通常不會隨便和人發生分歧。在9月份一開始，很可能會有意外的巧遇降臨，若有想與舊愛復合的摩羯座，要好好把握機會。
雙魚座
雙魚座近期重心放在事業上，可能一不小心會忽略另一半的感受，建議雙魚座可以抽空陪伴另一半，讓對方感受到你的關懷與在意。而在9月，雙魚座極其容易與舊愛重頭再來，但對於感情不妨多花時間審慎思考。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言