十二星座「花心男」排名 雙魚容易暈船、第一名享受被追捧虛榮感
花心不等於不愛，它反映的是每個人對自由、刺激和變化的渴望。陸媒《搜狐網》運勢專欄分享十二星座男背後隱藏的花心指數，藉由每個星座的性格了解他們真正渴望的東西。馬上往下看揭曉誰是花心之王！
TOP12：摩羯座／花心指數10分
摩羯座男人天生比較冷漠和保守，且較為專注在事業和目標。他們對感情的投入度很高，往往只愛一個人，且對伴侶忠誠至極，是最不花心的星座。
TOP11：處女座／花心指數15分
接下來是處女男，他們一本正經，向來以「專情」著稱。他們在感情方面非常穩定，一旦確定關係，便會全身心投入其中。處女座的專情令人稱讚，對伴侶的呵護和忠誠常常讓人感到溫暖。
TOP10：天蠍座／花心指數20分
天蠍座男人在感情上極具責任感，對伴侶十分真誠和專情。他們很少拈花惹草，會把所有的精力投入到一段穩定的關係當中，並且對其他異性保持一定距離，避免產生不必要的誤會。
TOP9：金牛座／花心指數30分
金牛男看似老實穩重，內心深處卻隱藏著一絲花心。他們對心儀的人會感到好奇、被吸引，而且往往先用眼睛接觸，言語和行為上不會那麼明顯。不過，對於真正深入了解和給予他們足夠關注的人，金牛男會對其一心一意。
TOP8：獅子座／花心指數40分
獅子座男人個性強勢且自信閃耀，他們充滿熱情也熱愛調情。獅子男享受被人崇拜和追逐的感覺，他們喜歡在異性中引起轟動，但一旦找到真正心動的人，他們會全心全意對待對方。
TOP7：牡羊座／花心指數50分
接著登場的是牡羊男，他們對於愛情充滿激情和衝動，喜歡追求新鮮刺激的感覺。一旦對一個人失去興趣，牡羊座會毫不猶豫地轉向下一個目標。要抓住牡羊男的心，需要持續給他們帶來驚喜和新鮮感。
TOP6：巨蟹座／花心指數60分
巨蟹座男人溫暖、體貼，常常吸引很多異性的目光。巨蟹男不擅長拒絕他人，紳士的他們對每個人都表現出同等的溫柔，會令人覺得自己被特別對待，因而被冠上花心的名號。
TOP5：水瓶座／花心指數75分
水瓶男具有幽默風趣的性格，對異性的吸引力堪稱一流。他們熱愛新鮮事物，且對友情和愛情的界限常常模糊不清。水瓶男並不是故意花心，只是他們無法準確衡量友情和愛情之間的距離。
TOP4：天秤座／花心指數80分
天秤男花心指數高達80分，他們是天生的調情高手，也是帥氣的代表。天秤男很享受愛情中的一切美好感受，願意與各種異性相處、接觸。他們喜歡探索愛情的不同層面，所以不可能讓自己錯過任何一個機會。
TOP3：雙魚座／花心指數85分
花心指數排行第三名的雙魚座男人看似溫柔善良，但柔弱和猶豫不決的性格，常常讓他們無端陷入愛情的漩渦。一旦對方給出一點暗示，雙魚男就會陷入無法自拔的境地，雙魚男並不是故意花心，他們只是太容易被感情所迷惑。
TOP2：雙子座／花心指數90分
花心指數排行第二名的是雙子座男人，他們天生口才好，善於表達。對雙子男來說，愛情就像一場有趣的遊戲，他們追求刺激感和新戀情。如果想讓他們對你保持興趣，就必須保持神秘感，讓他們能夠不斷揣測、琢磨。
TOP1：射手座／花心指數99分
登頂花心指數排行冠軍的是射手座，花心指數高達99分。射手座男人天生不喜歡安定，個性迷人的他們總是備受女性追捧，他們享受追求和被追求的過程，十分嚮往戀愛的新鮮感。就算射手男有心上人，他們還是會與異性維持關係，這樣能帶給他們滿足感。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言