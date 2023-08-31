郭台銘選總統！命理師建議副手找「她」：帝王組合勢不可擋
郭台銘宣布參選後，大家都議論紛紛誰會是他的副手，知名命理師楊登嵙教授之前就建議郭台銘若自己獨立參選，副總統候選人最好是女性經濟或科技專長，而非政治人物，能凸顯他不要「政治包袱」，「不搞政治」、「拚經濟」、「求和平」、「穩定發展」，這才是目前台灣人民想要的總統。
如果這位副總統候選人是「護國神山」台積電太座張淑芬，那將是百分百當選的「帝王組合」，張淑芬從事公益活動多年，擔任台積電慈善基金會董事長、台積電文教基金會董事、偉儀社會福利慈善基金會董事長、敦安基金會董事、現代婦女基金會董事；致力於關懷婦女、兒童、獨居老人等社會弱勢，兼及教育、環保、文化美學。
張淑芬是郭台銘的表姊，1944年出生，歲次甲申年生肖屬猴，面相為富貴之上相。郭台銘民國39年10月18日生，歲次庚寅，生肖屬虎，丙火命，秋生，2024年1月13日投票時間，歲次仍是癸卯兔年，2月4日「立春」才是新的一年開始。依照民俗的法則，「太歲」的第二年，運勢會相當好，總統大選為兔年，因此，是郭台銘生肖屬虎「值太歲」的第二年，張淑芬生肖屬猴「沖太歲」的第二年，兩位皆非常好運，勢不可擋。
郭台銘搭張淑芬參選正副總統，再加上適當的策略及競選團隊、智囊團，9月獨立參選連署必能破百萬，最後當選2024年第17屆中華民國總統。但只怕台積電創辦人張忠謀不同意太座出來參選，唯恐太座太勞累。
文作者為 社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長 楊登嵙 教授
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