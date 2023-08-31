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9月5星逆行「3星座」運勢欠佳！第一名會破財、戀情有危機

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
圖為星座示意圖。圖片來源/ingimage
圖為星座示意圖。圖片來源/ingimage

明天就是9月了，清水孟國際塔羅小孟老師臉書表示將有5星同時逆行，本月抽到戰車牌逆位，顯示九月初容易受金星逆行，水星逆行的影響，水星逆行在處女座，這波要特別特留意健康、溝通、交通、電腦電子用品相關的問題，資料一定要作好備份，以免逆行影響整個作業的步調。

這個月會有五星同時逆行，這也代表我們這個月會經歷一些反省調整的過程，若是碰到一些反覆的事情發生，千萬不要覺的不耐煩，因為那就是你需要再度面對的議題，若是你抗拒一昧的逃避，這些事情就會用不同形式來提醒你要看看它，木星與水星三分相位，也容易會被一些誇大的言語給影響，這些事物還是要去求證真相再說，不要因為某些權威人士說了什麼就盲目相信，這樣是很危險的。

另外金融市場也容易會有一些話是性的炒作，若是要跟風的朋友們，一定要評估好自己的資金，不要有貪念想要借錢或開槓桿的念頭，以免因小失大影響身心。

Top1:雙子座：遇到挑戰，多些關心

雙子座本月職場運勢，最近在工作上容易碰到一些挑戰的事物，你頭腦必須保持很清晰的情況才能應對，另外上司也容易安排一些新的任務給你，雖然你自己也會有質疑是否能作好，但其實只要你用心沒有你處理不來的事。

在情感方面有情人者容易因為你工作忙沒時間陪他，而感到有點怨言，你需要多點言語的關心，讓對方知道你在乎他，這樣就不會產生不信任感，單身的雙子朋友們，你們的花心是有名的，讓喜歡你的人期待又怕受傷害，若是你也有好感需要釋出誠意才能讓對方收到你的真心。

財運方面，最近物慾特別強，容易迷上一些事物，買東西適可而止就好，不要影響自己的金錢。

工作運勢: ★★

愛情運勢: ★★★

幸運色:金

貴人:射手

小人:處女

Top2 魔羯座：議論薪資，多些交流

魔羯座本月職場運勢，最近在工作上要留意你付出的時間與成本是否有平衡，最近會覺的工作上的負擔太重，但實質得到的效益或薪資確沒有想像中的好，若是在公司可以想好時機點與老闆談一些薪資調幅的問題，若是自營業的朋友們，可能要思考你的商品服務是否也要調整價位，這樣才會讓你內心平衡。

在情感方面你需要多點與另一伴多點交流的機會，大家平常很忙比較沒有品質的相處，這樣是有點可惜，去走走山看看海都是不錯的選擇，單身的朋友們，大家都覺的你的個不錯的人選，容易會有長輩想幫你介紹，若是你也有想，可以試試這個門路。

財運方面，財運不錯，可靠另一半讓你發財，但也要小心金融詐騙。

工作運勢: ★★★

愛情運勢: ★★

幸運色:咖啡

貴人:雙魚

小人:金牛

Top3 水瓶座：安排進修，需要獨處

水瓶座本月職場運勢，這個月在工作上容易會覺的作什麼事都有種不起勁的感覺，你需要一些資深的前輩給你一些心理建設及指引，這樣才容易在困境中找到方向，另外這個月也適合安排一些課程進修，不管是那種類型的學習，都對你的身心有幫助。

在情感方面有情人者，需要一些獨處的時間，又或者換一個跟以前不一樣的相處方式，可以重新認識彼此保持新鮮感，單身的朋友們，你們很容易受過去情感的影響，眼前的人跟過去的人是不同，不要把不愉快的經驗，加諸在現在接近你的人，這樣你的眼光會失焦。

財運方面，容易會有聽信別人的消息而亂投資，要保守為主，錢才留的住。

工作運勢: ★★★

愛情運勢: ★★★

幸運色:紅

貴人:魔羯

小人:天蠍

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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