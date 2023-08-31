朋友要交這款！5個星座最愛「見友忘色」 他一通電話隨打隨到

有些人一談戀愛，就會將生活重心放在伴侶身上，因此朋友聚會時常不見人影，但也有人將友誼看得比感情更重。《搜狐網》分享了5個值得深交的星座，即便他們是在熱戀期，也不會見色忘友，只要朋友有難，絕對赴湯蹈火，在所不惜。

射手座

身為「社交達人」的射手座，喜歡與人相處的感覺。因此，朋友遍布五湖四海，對他們而言愛情並不是第一順位，若感情不順，也能接受再換一個對象試看看，但摯友卻無可替代，當戀人與摯友間發生衝突時，他們會為了友情拋棄愛情。

水瓶座

重情重義的水瓶座，當朋友遇到困難時，水瓶會第一時間挺身而出，把朋友的事「當作自己的事」一樣看待。在他們心中朋友擺第一，戀人永遠排在後。

獅子座

最講義氣的獅子座，雖然個性較霸道但通常是出自好意，見朋友有難必定伸出援手，經常憑藉「實力」取得朋友信任，真誠待人的獅子座，總會把朋友說的話銘記在心。

牡羊座

脾氣暴躁的牡羊座「一碰就炸」，容易傷及無辜，撇除這點他們平時待人真誠，脾氣來得快也去得快。在他們心中，友情大過天，沒有什麼事情比友情更重要，朋友就猶如良藥般存在，可以撫平牡羊座心中的傷痛。

天秤座

很在乎朋友的天秤座，只要對方一通電話，他們就會以最快的速度到達朋友身邊，對朋友幾乎是有求必應，赴湯蹈火，在所不惜。天秤座有時也會為了參加朋友的聚會而取消與伴侶的約會，因此身為天秤座的另一半，必須懂得自我調節，否則是自討苦吃。

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