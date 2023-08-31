最容易發胖三星座！雙魚自制力差、天秤飯局太多 這星座愛吃又不運動
入秋食慾增加、代謝變慢，許多人一到秋天就發胖。根據陸媒《搜狐網》運勢專欄分享，十二星座中最容易變胖的三大星座，愛吃東西又禁不起誘惑，想減肥的話一定要忍住！
Top3 雙魚座
雙魚座有個最大的缺點，就是「自制能力超差」！他們很容易被別人說服，也很容易被誘惑。零食對他們來說，誘惑力實在太大了，心情好的時候想吃、心情不好的時候也想吃，所以雙魚座很難減肥。
Top2 天秤座
天秤座的人過於糾結，做事情常常考慮太多。但也因為他們總是思慮周全，懂得照顧身邊的人，因此他們朋友非常多。朋友一多，飯局也就多了，所以天秤座的減肥計畫總是被這些飯局所打亂。
Top1 金牛座
金牛座在美食面前毫無抵抗力！休息的時候，金牛座不喜歡出去逛街，他們寧願待在家裡一整天，做一些好吃的食物。金牛座對美食的要求非常高，總是知道哪裡有好吃的，加上愛吃的他們平時不愛運動，所以難免發胖。
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