「陰陽眼 」好兄弟常求助的星座！水瓶幫伸張正義、這星座根本菩薩

農曆七月俗稱「鬼月」，特別容易有靈異傳說發生。美女星座專家白瑜老師在《命運好好玩》節目中分享有些星座天生敏感，甚至有靈異體質，有三個星座的相對於其他人又更容易有「陰陽眼」，請參考太陽、上升、冥王星。

▎水瓶座 有感應就會看見

通常太陽、上升、冥王星在水瓶座的人很有正義感，看到不公不義的事情就會想兩肋插刀的幫助。當水瓶座看到別人可能時運不濟，或是被老天爺虧待，水瓶座如果有能力就會伸張正義。

水瓶座的那種忠義，是帶有正義感與愛心感的，這種能量會影響到周遭的環境，也因此常常有會有不同磁場的好兄弟來請求他們幫助。

▎天秤座 感受力細膩強烈

天秤座的感受力其實來自於他們的善良，就好像菩薩一樣，不論是陰界還是陽界，只要遇到困難就會伸出援手。天秤座有點類似於水瓶座，但相對來說更善於奉獻、善於包容，不分善惡的幫助。

▎摩羯座 對不同磁場敏感

摩羯座平常研究事情比較深入，有自己的架構與框架，而這些框架不只是用在事業、家人、倫理道德上，如果有天命的話，在不同界也會想要有使命感的付出。

摩羯座認為不同的人、不同的靈，都有困難之處，如果摩羯座徒有使命卻沒有去履行，他們會覺得自己的存在沒有意義。

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