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今晚威力彩上看4.2億！「4星座4生肖偏財運強」手刀去買

聯合新聞網／ 文／清水孟國際塔羅小孟老師
威力彩今晚開獎，獎金上看4.2億元。本報資料照片
威力彩今晚開獎，獎金上看4.2億元。本報資料照片

威力彩連槓多期，今（31）晚頭獎獎金上看4.2億元，不少民眾前往下注，期盼能中大獎。命理專家小孟老師點名4個星座「偏財運旺」，手氣極佳，建議搭配老師的招財撇步，希望今晚中獎就是你。

Top4：天秤座

因為火星的移入天秤座，顯示賺錢能量爆發，若想要小試手氣建議在傍晚下注；另外也可以穿紅色衣服去買，說不定會有好事發生。

Top3：摩羯座

冥王星進入摩羯座，週四財氣非常旺盛，若想要下注的人可以帶個紅包袋，紅包袋上畫5個圈圈代表5福臨門，然後購買前冥想自己要的數字。

Top2：雙魚座

第二名則是雙魚座，土星與海王星落進雙魚座命宮，表示能有突發的好運氣發生，建議週四可穿上藍色的衣服，下注前喝杯水或咖啡，象徵海王星與土星能量再前往下注，好運說不定就會找上門。

Top1：金牛座

第一名是金牛座，受到天王星影響，易有突發偏財，金錢運勢看漲，正財運也很好，想要加薪的人建議可以跟主管好好聊聊，而想要下注的人可以帶2到3片樹葉在身上，象徵天王星能量，能帶來好運氣。

好運生肖

雞、豬、狗、馬

好運時辰

早上9點下午3點

財神方位

東方

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

威力彩

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