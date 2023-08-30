9月份生命靈數分析：3號人被幸運之神眷顧 8號人財務運勢大好

引用四數指引作為九月的開端：

被迫混亂的秩序，生命的各種電擊，都只為破除混沌的風景，

但明天，不能、也不會在此地。

那個誰也不會想待在那裡的故事，只剩你還堅守在原地。

生命靈數怎麼算？ 以下運勢將以生命靈數1~9數來作為分組的依據， 例如： 1988年08月08日生， 請將所有數字加總至個位數則得到你的生命靈數。 1+9+8+8+0+8+0+8=42 4+2=6，所以範例的生命靈數為6。 若命數為10的朋友請繼續加至個位數即可， Ex：1+0=1，依此類推。 就上例而言，可以優先看「靈數6」的運勢， 再參照加總前的兩數「2、4」輔助著看， 綜合的解讀可以帶給你更多啟發噢！ 圖片由左上開始是一，依序到最右下是九。 圖片來源：巧巧提供

生命靈數1

整體運勢：一號人在本週期，易對現況、對自己感到不滿，雖然有很多人給你支持、好的態度、良好的溝通、事情都逐漸轉順的本週期，得到的沒有比較少，不過你的焦點，仍在缺失、不足的地方，這段時間的確會看到某些事真的再無可為、必須畫下句點，但也是因為繼續下去對你來說只是耗損，能夠止損是再好不過了；

一個事件卻是兩樣風景，一號人得適度讓自己回到現實，看見那些「覺得損失」的，其實是你不需要、會拖累你的，就能平撫這個不滿跟失落的情緒，看見生活的友善。

工作／學習狀況：在專業上，終於可以把一些煩人的事交待出去，無論是結束也好、再也受不了的丟掉、畫清界線都好，一號人終於可以喘口氣。

本週期是可以清爽工作，專注在想做的事的平穩期，提案、或是想跟人合作，都能談得順利，也會出現一些讓你期待、能展現專業能力的機會出現，只是這些機會你只是「看到」，但不是主動找上你，如果想參與，那就得你多一點主動爭取；

好消息是，有爭取、通常就有進展，能被接納、邀請共同協作的機率高於以往，但一號人在本週期對自己的信心，卻有些搖擺不定，在面對夢想的機會時，得特別注意自己是否受困在自我設限當中，保持覺察，較不會錯失良機。

愛情：單身者與人的互動意願較低，但身邊仍有人願意對你默默關心、主動攀談，只是一號人在對自己有很多不確定的狀態下，可能還會覺得對方有點吵，太煩人，而不自覺的擺出一副高不可攀的姿態，建議一號人若真想擺脫單身，不如從學著接受他人的善意開始，先別一開始就拒人於千里之外，你會從這些願意關心你的人身上，得到意外的收獲。

有伴侶者在關係中，自己顯得不耐煩、不好搞，這也不好、那也不行，但還要抱怨對方不懂你的心，在自己想得特別多、思慮相對混亂的九月，務必要專注在「伴侶要表達的，是否跟你想像的有落差」這件事上；

因為心中易有不滿，當這些不滿出現時，都建議跟伴侶多確認一次，對方的意思跟你想的真的一樣嗎？本週期會因為這樣的資訊落差，讓兩人關係變得有點緊張，但只要多確認一層，就能避免的，一號人務必拿出多點誠意跟耐心，不只為對方，是為了「你們」而努力。

訊息指引：RHODOCHROSITE＋Source

撥去層層不重要的表相，深入根底，到底是愛、或只是以愛為名，

你得一一為自己分明，然後你會做出決定，該留或該棄。

生命靈數2

整體運勢：人際問題持續發酵中，遇到不講理的人、自己的論點經常被挑戰、都是二號人需要重整思緒、釐清自己是否也有該負的責任的時候，這段時間其他人或許特別不講理，但堅持問題都在別人身上的你，也有需要調整的地方，得先看到這些，事態好轉的契機才會出現；

本週期也會收到不少錯假的資訊，讓你誤下判斷、造成財損，在做任何決定跟判斷之前，都務必三思，這是段需要翻轉既有觀點的時期，越是覺得「就應該如此、我一點問題也沒有」的，越是問題之所在。

工作／學習狀況：在專業發展上，基本的工作日程，該有的進度都在進度上，對於獨立工作者的影響較小，但僅限於「工作規模」較小者，一旦規模過大、或是工作事項涉及太多人、太長程的規畫，在這段時間都容易出問題，為了避免付出太多、後面收益時間又無限拖延的問題，二號人該做的是工作切割、分配，將事項劃分成較小的階段，或是先擬定、接受初步的成果後，再考慮第二、三步，會比較能分散風險，也能得到成就感；

目前的計畫都不如你想像的「本該如此」，是需要自己找出自己的疏漏，重整步調的時候，未做出具體調動的話，則會面臨不少款項跟進度上的拖延。

愛情：單身者適合在原有的交際圈內，發展同儕情誼，從友情、或有工作伙伴、共同生活圈的基礎，再深入發展成戀情。

本週期的你會發現，其實該出現、能有較深交流的人本來就存在了，但很可能受限於你原先所設定，早就認定了對方不可能、預設了「這不是我的菜」而未曾有多一點的實質互動，或是因此話題受限，不過二號人如何能確定，所謂「你的菜」真的是適合你的呢？

這段時間的流運，挑戰你原有的認知，對自己保持觀望，對機會保持開放，你會看到不同於原先認定的世界。

有伴侶者在關係中，一樣有溝通的問題，伴侶可能不斷對你提出各種質疑，各種與你不同的論點，如果二號人仍是堅持用原本的表達方式，那麼就會有不少爭吵的機會，但對方的唱反調，經常只是在展現缺乏安全感、缺乏自信，如果二號人只打算用單純說理的方式，難免遭到反撲；

各種不想談、不想聽，都有對方未被滿足的需求，二號人得打開你的直覺力，先理解對方唱反調的主因，真的聽到對方在意什麼，才能讓對方感受到你並非都只為自己想，進而擺脫不斷爭執的困境。

訊息指引：RAINBOW MOONSTONE＋Release

重整思慮的清明，丟開那些多慮、原本就不該你的各種畫地自限、自我懷疑，

深呼吸，讓一切如新，如你剛剛到這世界吸進的第一口氣息。

生命靈數3

整體運勢：本週期有跟人密切資訊往來、以及生活各方面的新機會出現，也會有新的人脈主動接觸你、並且提供較好的條件、較高的薪資，或是任何優於你現況選項的選擇，被幸運之神眷顧的你，面對優厚的各種進展，卻好像可有可無，就有點可惜了，在九月份多數時間裡，三號人雖說不上動力低落，但好像滿安於現況的，雖然現況的確安好，但有更好的空間，而此刻就是起點；

三號人會不斷收到「挪動、往下一步去」的正面訊息，這個月不要太多遲疑，喜歡的，就往前吧！

工作／學習狀況：在專業上揮別前段時日的陰霾，如果三號人前段時間有維護好自己的權益、為自己發聲，則這段時間就能感受到過去努力所帶來的好轉，與此同時，當然就有更高利益的工作機會、或是更多的人想與你接觸，希望發展更多的可能性，這段時間，你的直覺及判斷力，都在高點，但就是動作慢了點、思考多了些；

在這段時間，比起思前想後的錯過某些機會，你可以更大膽一點的，依著本能直覺做決定，只要不違心的選項，後續進行也會比你想像中順利。

愛情：單身者人際交流頻繁、機會眾多，但隨著機會變多，三號人卻更覺得可以再看看，總是處於觀望態度的你，會因此錯過不少機會，這段時間的對象，新舊都有，雖然馬上發展成伴侶、或在一開始就看得出「就是這個人」的機率偏低，但都是可以長期往來的好關係，當中隱含了可能可發展、或是在日後給你幫助的對象，期待擺脫單身，就從這步起，別錯過這段時間正面的人際交流機會。

有伴侶者在關係中，伴侶則會有各種期待，想跟你一同進行，也會不斷的投出問題、測試、或是詢問你的意願、提出各種你更多參與他生活的方案。

毫無疑問的，這是對方的在意、熱情，但三號人似乎有自己的定見，對於這些熱情的邀約，總是無法很快的回應、一直在想，這樣的態度則會引發對方不滿、甚至開始質疑這段感情；

至於身為三號人的你，到底在想些什麼呢？欸，其實也沒有，就是不太想動而已吧？但如果你對眼前的人真的在意，就得展現在行動裡，不然對方是無法靠心電感應，就感覺到被愛的喔！

訊息指引：YELLOW JASPER＋Gifts

持續感受生命給你的善意，各種細碎的指引，這世界從未忘了你，

所有的美好，都早為你預留，在該出現的地方，你該去的那裡。

生命靈數4

整體運勢：終於能穩健前進，與人取得溝通的週期。

雖然是基於損失得夠多，該做的事也無路可退，越來越明確了，因為失去掌控感，所以「不得不」的前進，但能採取行動、有所改變，對四號人來說仍是好消息，但對於過去都盡可能拖延、到最後一刻才被迫行動的族群來說，則是不免仍在這段時間，會面臨金錢損失、或是錯過某些最佳選項、時間點，讓選擇變得有限，不過動比不動更好，能積極的面對過往擱置的問題，還是可以重建人際跟金流，結果會比預期中來得好。

工作／學習狀況：在專業上，因為原先的做法太耗時、耗費金錢或精力、或須要的人力過多，需要重新訂立方向的本週期，得拋開面子的顧慮，先學會止損、縮小規模、從小處著手，因為目前表面上呈現的成功，背後可能都有不對稱的付出，四號人自己或許已經意識到非常久了，但仍不願相信長久以來都可以的做法會突然失效，總是想「再試試看吧」的不面對現實，不過到了本週期，甚或更到年底，狀態只會越來越明顯；

但好消息是，只要能調整原先對於價格、或是所謂「格局」的堅持，不再執著於過於遠大的目標，能回歸本心、縮小範圍，反而更能盈利或得到成就感。

愛情：單身者無新關係發展的可能性，但是如果過去有掛心、或是未告白、未完成的戀情，本週期會讓你有種時空倒流感，你會遇到過去在意的人、或得到相關的消息，過去逃避未解的問題再度上門，在九月份，會以各種姿態再讓你回到過去、擁有再作答一次的機會。

四號人的壓力將會不小，因為過去那些推託給時機已過的說詞，顯然在這段時間是不適用的，如果四號人能做出當時未做到的，則有機會可以將故事改寫。

有伴侶者，在關係中面對的是重整步調、幾乎是得重新再來的階段。

發現對方心已經不在，或是出現意見上的紛歧，但說是「發現」也不夠貼切，因為這早就存在很長的時間，只是你假裝看不見而已，但這段時間伴侶會以各種相敬如賓（或直接如冰）來展現，這段感情當中缺乏穩固的根基，少了很多本該深入理解、卻在早期被簡略處理的問題，這段時間將是四號人選擇繼續如此、或是改變的關鍵時間。

繼續舊有的方式，那不可避免的要面臨感情越發僵化、疏離的局面，或是選擇徹頭徹尾的打掉重練，那麼則可免去故事要換對手的局面。

訊息指引：BLACK TOURMALINE＋Tempest

被迫混亂的秩序，生命的各種電擊，都只為破除混沌的風景，

但明天，不能、也不會在此地。

那個誰也不會想待在那裡的故事，只剩你還堅守在原地。

生命靈數5

整體運勢：運勢上升中，得貴人相助的本週期，不知道身為五號人的你感受到了嗎？之所以會這麼問，因為看起來很可能是沒有呀！XD

這段時間的確有很多煩心的事沒錯，可是助力也不算少，旁人很願意給資源、陪伴、或是關心，其實有困沒錯，但脫困的選項遠比困住的路多很多，至於五號人為何感受不到，當然是因為你正緊抱著某個不知為何的原則，想要有尊嚴，想要自己來，都只會讓自己顯得更狼狽，這時候的你，如果真心想保持優雅，那就優雅的接受幫助吧！

工作／學習狀況：在本週期一開頭就停滯、空轉的進度，能夠藉他人之力，一同完成該有的進度，事業或是研究、工作的方向似乎偏離原本應有的軌道，帶來了眼前的混亂，在五號人眼中，或許會想要靠自己的力量來翻轉現況，但礙於短時間內，個人很難抽離主觀的視角，在判斷上有不少盲點，比起面子，還是把眼前的進度補滿、殘局收拾、重整方向才是務實的事。

好消息是，當五號人可以拋開多餘的尊嚴、也不再想著要為整件事承擔、讓別人加入時，由逆轉正也會隨之發生。

愛情：單身者在本週期，也會遇到不少新的人，好壞桃花皆有的九月，五號人卻好像總是選到那個不怎樣的、沒辦法發展的，一不小心就太想為別人承擔的你，可能得先分清楚，那個很需要你的人，你很可能不需要他呀～

雖然這種伸出援手、共患難的感受的確比較深刻或刺激，但卻很難長久發展下去，與此同時，好桃花的類型則不太需要你的幫忙，還會反過來協助你的，這才是五號人該為自己選的，請睜大眼睛，不要選錯方向了。

有伴侶者在關係中，會感到伴侶的情緒有點低落，這個低氣壓，會讓五號人懷疑自己是否哪裡做得不夠好，不過這個想法卻有點偏離事實，事實上，伴侶覺得你有點難以親近，這些疏離、煩惱，並不是你做得不夠好，而是對方可能感覺不到你有任何需要他的地方。

情感上有點隔閡，就請五號人給伴侶一些明確的指引吧！分享你的煩惱、讓對方有發揮、幫助的空間，就可以一掃感情中這些說不上來的低迷。

訊息指引：ROSE QUARTZ＋Decay

該結束了，關於過去種種的不順利，你早不在那裡，卻以為自己還在原地，

你看見了嗎？明明已經都過去、那再不需要的各種預設與防禦，

你似乎忘了對他們放手，還緊握在手裡。

生命靈數6

整體運勢：直覺力較為鈍化的本週期，原先期待的進展不如預期，經常有錯看、錯判事件的情況，也容易將身邊親近家人、伴侶的善意扭曲，在「覺得果然是這樣」的下定論之前，建議六號人多保留一點餘地，至少也要有機會對他人試著說出你腦中的認定，就會發現不完全是你想的那樣；

在這段感受不到太多善意的週期，很可能都是因為少了確認雙方心意的步驟，只要能夠有意識的補上，就會發現生活的友善之處。

工作／學習狀況：在專業上，對處於團隊工作者較不順利，會特別感覺到人與人之間，各自為己的隔閡感，這些部份是事實，但部份也是六號人自己的防禦有些過當，這部份是比較辛苦的；

對於自己獨立工作者，則是有不同的氣氛，能夠享受獨處的美好之外，因為少了很多人際上的煩心，反而更能專注在進度上，這段時間的產值、得到的實質報綢，都會讓你感到滿意。

如果你正處於團隊工作中，第一段所說的多確認，會改善你的工作、溝通品質，或是也可多爭取一個人就能完成的項目範圍，盡可能的精簡人際交流，也會是讓成果較佳的做法。

愛情：單身者在追求新戀情上，若可以自己積極釋出善意，多一點對話、多一點詢問跟延伸，那麼這段時間也可以在原本的社交圈，找到較談得來的人，這個人不一定就是發展戀情的人，也可能成為幫你介紹合適對象的人，但六號人在這段時間與人交流的意願較低，所以如果有意要擺脫單身，那就得先丟掉按兵不動的自我限制，主動就會換到機會。

有伴侶者，在關係中則是容易誤解對方的好意，其實伴侶會給不少關心、照顧，但的確不一定是你要的，你也會為此感到有點困擾，這個便是本週期在相處上的危機，無論喜歡、或是困擾，請好好的、本著實際狀況說明吧！

有對話就可以讓氣氛軟化、放鬆，因為本週期看起來就是缺了真誠的對話，所以即便是被照顧著，感情應該是好的，你卻很難做出「好」這個評論。

如果你已經在這個不好說的氛圍中了，那麼試著調整一下應對的方式，讓情感順利流動吧！

訊息指引：MOONSTONE＋Potential

允許自己看到真實的樣貌，而非誰告訴你該如何如此的各種說法建議，

那都與你無關，也不是你，把這些都留在你的生命，對你無益。

生命靈數7

整體運勢：整體環境不夠友善，流言滿天飛的本週期，對聽到的資訊要再多幾層的考證，不可輕信單方面的說法，七號人在這段時間也得適度收斂「都把人預設為友善」的起點，盡可能的就事論事，會有助你少在情感面上一次經歷太多失望，這段時間用亂講話、錯假的資訊對你情緒勒索，要你給予幫助的人較多，七號人其實運氣不差，但也沒好到可以分給別人，在這樣的前提下，九月份就多為自己保留一點吧！

工作／學習狀況：在專業上有很多相衝突的說法跟資訊，等著七號人一一釐清跟調停，這是一段需要用到大量理性來整理的週期，雖然各類資訊複雜、看似難以理清，不過只要投入時間、收起太多想事事兼顧的感性，也會在這樣稍嫌冰冷的工作步調裡，找到樂趣，並且能獲得實質的成就感；

好消息是，整理是會有盡頭的！越早投入，越能夠把一團迷霧轉化成成就感、還有實質的錢錢。

這段時間在工作上，仍會遇到許多關說、要你臨時支援的地方，這類同情的力氣就可以省省了，因為更需要支援的是你自己。

愛情：單身者的桃花運勢持續不佳，延續上個月的爛桃花，這個月出現的是情勒類型的，發現對方特別想拖著你說心事、吐苦水，或是一副要人幫忙，就希望你問一句「你還好嗎？」的樣子，那麼對方鐵定是聞到了你那股人很好的氣味，不過那一樣不是愛啦，別急著聖母病發作，因為對方只是想要有人照顧跟擺爛而已，請速離。

有伴侶者，伴侶也容易有擺爛的傾向，如果你平常就已經很縱容對方，就會發現對方在這段時間越來越嚴重了，走的也是情緒勒索、你不順我就是不愛我的路線，請七號人收起那種「反正是小事，所以算了啦」就順著對方的態度；

無論對方是正試著要這樣、還是你已經寵太久了，本週期都是個分水嶺，你得硬起心腸，把態度做出來，該拒絕的就要拒絕，如果你還想要這段感情、也不希望後面越來越痛苦、都在包容的話，那麼只有你能為自己止跌。

訊息指引：SMOKY QUARTZ＋Support

清楚自己正在哪裡，又該往哪兒前進，比起別人，你更該相信你自己，

停止無止境也無意義的尋覓，忘掉那別人的答案，

宇宙早為每個人都備好了，各自專屬的指引與劇情。

生命靈數8

整體運勢：本週期的生活容易讓人迷失，所幸八號人也滿樂於待在舒適圈，在這段時間能與他人共同完成不少進度，財務運勢也佳，但都是在「已知、可掌控的範圍內」，意思是，錢該入袋的就會入袋、該支持你的人也都早已熟識，在預期之中；

至於多餘、或是超乎預期的好運，這段時間也會出現，看似是機會的，背後都附帶了很多的麻煩跟陷阱，當八號人願意甘於當下，在舒適圈內守成、不妄動，就能感受九月帶來的安穩富足。

工作／學習狀況：在專業上與人協作的運勢良好，但也因為狀態不錯，會有其他成員想加入、或是有不在計畫內的合作邀約，會開出不少誘人的條件，如果要拒絕跟抵抗這些，真得需要一點定力，因為牽涉的金額對你來說會是較高的、較少見的、甚至想了很久但不覺得自己可以企及的那種機會，都容易在本階段出現，但就如開頭說的，這些機會也隱涵了相當高的風險，後續不易收拾，需要拖很長的時間，最後的攤開來看，是否真的如想像中的那麼好，則是得打一個大大的問號。

對八號人來說，守成，並將原有的計畫做成，回收本階段應得的成果，才是最務實的，並非所有新的機會都有必要嘗試。

愛情：單身者本階段爛桃花居多，在生活或工作可能較能過濾，但若混入感情成份，就得用更多的力氣保持理性了，本週期出現的，就是「看起來是」你一直期待的理想型，不在日常生活中，圈子較遠或無交集的人，就像辦桌上那道最遠的菜一樣，突然轉到你面前，但說是「看起來」則是深入一點之後，就會發現破滅之處，但又不好抽身，所以遠遠看、開心就好，至於是否深入，先把時間拉長，你就會有結論。

有伴侶者，在關係中的自己與對方，都容易面臨第三者的誘惑，會讓你（或你的伴侶）有種命定感，對於八號人自己而言，當然是需要把持，非關道德，而是對方除了感情之外，可能還有其他目的；

而八號人的伴侶，這段時間也可能變得較家常、冷淡，也可能面臨跟你一樣的局面，有其他可能的選項，因為變得太過平淡的相處，才會讓外來的機會顯得有可行性，無論你或對方的狀態，都建議多把焦點放在兩人相處上。

訊息指引：PYRITE＋Attachment

那些本不該屬於你的，一眼就能看懂，該遠離，

不該靠近的，繞路而行，視若無睹，就是最好的回應。

生命靈數9

整體運勢：外在環境多數順利，跟人的互動頻繁，生活中也有很多事情是順利、陸續收成的，不過九號人似乎跟內在的安穩失去連結，望著眼前這些無論是思考順暢、或是財務豐盛，好像都只是「知道了、不就那樣」，但幾乎是跟愉快扯不上邊的；

當然生活中仍有溝通不良，或是讓你心情不佳的要素，多數是與感情事件相關，不過九號人好像把這個放得太大了，或許事件不如想像中的進展，但不代表不順利，過度聚焦反而會讓你失焦、情緒不佳，九號人在這個月，需要的是調整生活比例，平均各項事務的比重，就會感受到應有的快樂。

工作／學習狀況：有一失必有一得，因為工作有不盡滿意、或真的卡住的地方，觸發你會想到解決方案，如果能順利把這些念頭進一步去實踐，都會在這段時間想到辦法、有突破性的進展，讓工作瞬間從停滯變成超順利，翻轉真的只在一念之間；

不過九號人因為這段時間的動力不高，焦點不在此，就算想到這些，也未必能真的去做，就有點可惜了，如果你一直都困在某個狀態中沒有突破，很可能是重點放錯、沒有行動，只要能隨時把該做的順手撿起來，做著做著，就能走出迷霧，無論是工作或是學習皆然，運勢開低，但是否要選擇後續的走高，則看你為自己做了什麼決定。

愛情：單身者在本週期，因為有頻繁的人際往來，所以有不少的桃花，嗯，淡色的那種，對於處於懷疑人生時期的你，大概會判定為「沒有」，因為它們很日常，平淡如水，以一種能說上話的朋友角色出現或存在，也可能是你已經認識很久的人，但這段時間共同話題、交集較多，這些都是可發展的關係，就看九號人是否願意看到、並接受當中的可能性了。

有伴侶者在關係中，則是需要很有耐心，才能看到伴侶的各種出錯、讓你不開心的地方，或許背後都有一些「努力」，只是這個努力很拙劣、方向錯誤，帶來的結果不盡人意，但出發點仍是善的；

但這也是九號人懷疑人生的源頭，如果能時時把焦點放回對方的努力，那就會少生氣一點，這段時間的伴侶雖然各種犯錯，不過九號人若能在睜隻眼閉隻眼之餘，先不讓情緒困擾自己，也不要插手、忙著下指令，那麼對方在一陣混亂摸索當中，也會有所成長跟進步的，美好需要節制、等待、還有獨善其身。

訊息指引：AZURITE＋Path

打開直覺力，你知道你一直都被照顧得好好的，

那些憂慮，都只是習慣而已，

你正在穩穩的前進，該你的，都早已備齊。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。

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