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死要面子活受罪的「3」星座 獅子座成為領導避免看臉色

聯合新聞網／ 綜合報導
愛面子的人，常常很難拉的下臉，因此感到懊惱。示意圖／ingimage
愛面子的人，常常很難拉的下臉，因此感到懊惱。示意圖／ingimage

有些人會為了保住面子，因而對自己有很高的要求，但是一旦出錯，也會恨不得找個洞鑽進去。《搜狐網》運勢專欄分享，有三個星座最愛面子，他們也更願意付出努力，來達到表面的完美。

獅子座

獅子座是典型的愛面子，他們從來不會做有損自己面子的事，為了維持自己在別人眼裡的形象，可以讓自己非常努力，他們努力的動力就是維持自己的形象。

獅子是一個非常有信念感的人，只要他們想堅持的事就沒有不成功的，為了他們的信念，可以付出非常大的努力。

這也是為什麼，許多人只看到了獅子現在取得的成就，看不到他們在成功的背後，到底付出了多少努力，不過這也是正常的，因為他們不會顯露出來。

另一方面，他們也想成為領導者，主要還是因為面子的原因，因為只有自己成為領導者，他也不用看別人臉色做事，是一個很有臉面的事。

獅子座為什麽這麽好面子呢，主要還是他們想成為成功人士，只有自己成功了，才能讓別人都看得起自己，只有自己的能力夠高，才能讓別人信服。

天蠍座

天蠍座的自虐本事可是非常高的，不僅在感情上能自虐，在事業上也是，因為他們的事業心本來就非常重。

天蠍從來不會去過安逸的生活，在他們看來，相較於安穩度日的鹹魚，他們更想要努力得到自己的目標，他們為了自己的生活能更加符合他們的預想，他們當然是想通過自己的努力。

天蠍希望自己的生活能被人稱讚一句精緻，而不是被人說一句清閒，在他們看來，這樣會顯得好像自己很沒有目標。

處女座

處女座本身就是一個非常在意別人評論的人，其實就是總讓自己活在別人的評價裡，從而失去了自己的本心，為了讓自己成為別人口中的模樣。

處女座是一個非常在乎面子的人，活得足夠體面是他們的人生信條，也是他們努力前進的動力，他們之所以讓自己變得更加優秀，只是為了讓自己的未來生活能過得更好。

處女座做事總有一種死磕精神，就是那種遇到難題不知道躲開，只知道迎難而上的那種，導致他們每天活得特別累，當然一件事情必須要做到極致完美的處女座，是真的非常在意細節，但凡這件事有一點不完美他們都要介意很久。

如果你問處女座會不會覺得一直奮鬥會讓自己非常累，其實他們不在意自己累或者是不累，只要能達到自己的目的，過程什麽的根本不重要。

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