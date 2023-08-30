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小紅書熱爆測驗！「最喜歡哪個溜滑梯」看穿你真實的精神年齡

香港01／ 爆檸哥
圖/取自香港01
圖/取自香港01

生命中，每個人的心理年齡都各有不同。你覺得自己屬於老靈魂，還是永遠的少年？透過這個近日小紅書熱爆的溜滑梯測驗，就可以測出你內心真實的精神年齡。

測驗步驟:從下面6個溜滑梯中，選擇一個你最喜歡的。你的選擇會反映出你的精神年齡。

選擇1

你的精神年齡為30多歲。表面上，你已經相當成熟穩重，能夠靈活處理各種人生情境，同時兼具成人的責任與孩子般的熱情。但別忘記保持那顆純真單純的赤子之心，擁有無限可能的夢想和熱情。在成熟中找到自我，活出生命的精彩吧。

選擇2

你的精神年齡為10多歲。你精力充沛，對這個世界充滿無限好奇，勇於探索未知，嘗試各種新鮮刺激的事物。但也要學會停下思考生活，不要總是衝動行事，理性思考也很重要。保持這顆渴望探索的心，你的人生路途一定很精彩。

選擇3

你的精神年齡為50多歲。通過這些年的磨練，你已經積累了豐富的人生閱歷，能夠洞悉事理的本質，面對各種際遇和問題都能心平氣和地應對。但也不要讓智慧限制了你思維的活力和開放性，保持一顆好奇的心吧。

選擇4

你的精神年齡為80幾歲。你的老成穩重深受周圍人的依賴，是一個值得信任的知心人。但自己的需要也別忘記，要學會照顧自己，多關心生活品質，保重身心健康也很重要。用智慧照亮他人的同時，也要珍惜自己。

選擇5

你的精神年齡為20幾歲。你仍擁有年輕人的理想和熱情，勇於追求夢想，即便遇到挫折也能樂觀面對，把困難當作成長動力。無論未來遭遇什麼，都請保持這顆追求夢想的心，像青春一樣燃燒生命的火花。

選擇6

你的精神年齡為40多歲。你有一顆為他人著想的心，但在關心別人的同時，也別忘記關心自己的需要。偶爾表達內心的想法和感受，也是一種健康的方式。用智慧和同情心照亮自己和他人吧。

無論結果如何，重要的是用一顆開朗積極的心，活出屬於自己的精彩人生。希望這個小測驗可以讓你更了解自己內心的世界！

延伸閱讀：

心理測驗｜5款早餐喜好揭露性格　三文治代表開朗 食麵包代表咩？

準顏色心理測驗！10種顏色揭性格秘密 粉紅好有愛 這顏色最冷靜

文章授權轉載自《香港01》

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