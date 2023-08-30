看眼睛就知道！命理師揭最容易性騷擾別人的三種面相
前一陣子MeToo事件頻傳，不少名人都傳出性騷擾行為。其實，人都有慾望，但是能不能被規範、能不能克制自己就相對重要了。命理師簡少年在《命運好好玩》節目中透露有三種面相的人，容易性騷擾別人或是容易造成誤會。
第一種：三白眼、四白眼
所謂的三白眼、四白眼也就是黑眼珠太小，眼白看起來太多。這種人對倫理的概念相對於正常人更淺一些，容易在酒後有偏差的行為。簡少年建議這種人要少喝酒，因為他們容易「酒後斷片」，而酒後發生的事通常只是放大他們本來就想做的行為，而不是做出腦海裡從沒有想過的事，他們可能平常壓抑的很好，但一喝酒就控制不住了。
第二種：似睡非睡 似醉非醉
這種人看起來很像沒有睡飽，眼神渙散，他們常常以自我為中心，同理心相對較低。但是這種人在事業上往往都有成就 ，因為他們很目標導向，以自我為中心，所以會合理化自己傷害別人的行為。要避免與這種人單獨相處，他們在大眾面前與私下很有可能是兩個樣子。
第三種：桃花太多產生誤會
面帶粉感，臉色駁雜，看起來好像有化妝，但其實沒有。然而這種人臉雖然看起來粉粉的，但是在眼角，也就是俗稱的「夫妻宮」會有斑剝感，看起來髒髒的。這種人常常會誤會對方對他的看法，誤會對方有意思，他們不知道邊界在哪，不知道怎麼拿捏，很容易做出越軌的舉動。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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