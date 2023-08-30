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另一半就在眼前？「5生肖」九月桃花運超旺 鼠要主動、猴受寵若驚

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這5生肖九月桃花運超旺！你的另一半就在眼前？(圖片來源：Shutterstock)
這5生肖九月桃花運超旺！你的另一半就在眼前？(圖片來源：Shutterstock)

你想要享受甜蜜的愛情嗎？如果你是下面這5個生肖之一，你最近可以開心一下了！因為這5個生肖在9月的桃花運非常旺盛，有很大的機會遇到心儀的對象喔。接下來就請跟著科技紫微網一起來看看，了解你的桃花運勢吧！

生肖鼠

愛情發展趨勢頗好，與異性能維持良好的友誼。若是你主動表達自己的感情，就可望有進一步發展。不要顧忌太多，以免錯失良緣。

生肖龍

魅力四射的一個月，單身者容易受到異性的青睞，也容易周旋在多位異性之間。偶爾還可能會有逢場作戲的行為發生，然而這情況有不小機率會搞出醜聞，譬如向你主動獻殷勤者已有婚戀對象，導致正宮掀波。

生肖蛇

最近在社交場合結識的異性朋友，即使不能與你共譜愛情序曲，也至少會對你的事業發展有很大助益。曖昧不明的關係可望告一段落，迎來愛情的春天。寂寞的人也會有異性來噓寒問暖哦！

生肖猴

不請自來的桃花，會讓屬猴的人有些莫名其妙且受寵若驚。你的思緒會一直停留在揣摩對方動機上，若想太多，很容易錯過愛的機緣。

生肖豬

你和曖昧對象最近的感情會由精神層面逐漸進入實質接觸，在曖昧的氛圍中，你的暗示將得到對方的回應，有心儀對象者、或是剛進入戀愛狀態的人，可要認真把握哦！

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