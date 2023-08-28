任何好處都不錯過！最貪小便宜「3生肖」豬愛不勞而獲、第一名虛榮心作祟

在人與人的相處上，有些人就是斤斤計較，既使是蠅頭小利也不能放過，或是受不了利益的誘惑，一不小心就掉入陷阱之中，你身邊是否有這樣的人，還是你就是這樣的人呢？讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：豬

豬寶寶的性情溫順，心地又善良純樸，在做人處事上喜歡圓融的感覺，只要是被分配到的工作，一定會全力以赴，表現出最好的自己，樂觀開朗的主寶寶，非常容易相信別人，覺得天上一定會掉餡餅下來，所以每當遇到誘惑時，在別人三言兩語的驅使之下，就會認為這是老天爺的恩賜，怎麼可以白白浪費，所以變得有些貪小便宜，想要不勞而獲，不過也因為這種性情，特別容易掉入陷阱之中，被人給利用，所以要建議豬寶寶，受到利益誘惑時，要多加思考，也不要太輕易相信別人，天上真的不會掉餡餅下來。

第二名：鼠

屬鼠人待人親切和善，心胸廣闊又擁有博學的知識，常常能表現出一種溫文儒雅的氣質，他們觀察力強，思緒有條理，能夠適應各種不同的環境場合，又善於察言觀色，能結交到各式不同類型的人，但可惜鼠寶寶看事情的角度雖然獨到，眼光卻不夠長遠，不懂得放長線釣大魚，只會著眼在現階段的利益，因此不擅於做長期規劃，無法讓自己的氣度更加擴大，建議鼠寶寶看事情時要把眼光拉得更遠，有時候必須先做一些犧牲，才能得到更大的成果，別因為一些蠅頭小利就沾沾自喜，其實你可能得到絕對會更多。

第一名：猴

屬猴人八面玲瓏，相當善於應酬，懂得運用人際關係來得到自己所期望的成果，充滿進取心的猴寶寶，喜愛競爭，又有點虛榮心，總是不希望落於人後，因此當別人勝於自己時，那股忌妒心就會開始發酵，想要盡力去擊敗對方，因此變得急功近利，想要快速的獲得成就證明自己的能力，長此以往就會有很強的計較心，只要能獲得利益或好處，就不會手軟，所以在做人處事上，容易有想佔便宜的心態，藉此得到尊榮感，但是這樣也容易失去人心，建議猴寶寶要學會付出與分享，才能讓自己永遠當一個猴大王。

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