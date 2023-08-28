本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「機會湧入」：荷包滿載而歸

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人透過介紹，開啟事業另一波高潮，有人加班趕場，賺取豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬牛

從事美容美髮相關產業的人，在這段時間裡，入財相當平順穩定，老客人依舊保有信賴感，持續回鍋，而新的客人也開始陸續增加，許多不乏是透過介紹，慕名而來，這些人將為你的事業開啟另一波高潮，請用最專業的服務來對待，不僅能獲得好名聲，收入也會逐漸增加。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

對於兼差打工或自由工作者來說，清閒悠哉的日子要結束了，在本周會有相當多的工作機會，甚至出現有人主動與你接洽，希望以高報酬請你短期支援，而本周的財運的高低，取決於你是否能夠不怕辛苦，多接幾個項目，只要你願意努力，就能讓荷包滿載而歸。

第三名：血型AB型+生肖屬雞

如果自己的手氣旺，為什麼不嘗試一下呢？本周的你有不錯的偏財運，能夠透過一些小額投資，得到很好的收穫，但是要記住，投資金額不宜太高，必須量力而為，除了可以購買彩卷外，也可以在股市上短期操作，有機會抓到最佳買賣點，發揮最大的投資報酬率。

第二名：血型A型+生肖屬兔

本周對於傳銷或直銷的工作者來說，有非常強盛的運勢，過去所有努力，都會在這一周爆發出來，讓自己的業績不斷向上攀升，錢財也就滾滾而來，特別是美容保養等相關產品，更會受到矚目，可以在這方面增強力度，多加行銷介紹，絕對能帶來意想不到的大豐收。

第一名：血型O型+生肖屬馬

與房屋整修或裝潢相關的人，例如木工、水電、油漆水泥等工作者，這一周的辛苦勞累不在話下，將會接到數個案件需要同時進行，加班趕場在所難免，但是收穫卻是非常豐厚，消費者只希望盡快完工，不會殺價，所以請你一定要拿出專業，把最好的工作能力展現出來。

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