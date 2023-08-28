快訊

3個颱風共存！ 日本氣象廳宣布輕颱海葵今天上午8時生成

「女人不必旅遊」！看不順眼頭巾穿戴不整 神學士再禁女性參觀國家公園

林郭主導大同大學建新樓 讓王光祥活化總部計畫夢碎？

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「機會湧入」：荷包滿載而歸

聯合新聞網／ 非貓不可
圖／ingimage
圖／ingimage

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人透過介紹，開啟事業另一波高潮，有人加班趕場，賺取豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

第五名：血型B型+生肖屬牛

從事美容美髮相關產業的人，在這段時間裡，入財相當平順穩定，老客人依舊保有信賴感，持續回鍋，而新的客人也開始陸續增加，許多不乏是透過介紹，慕名而來，這些人將為你的事業開啟另一波高潮，請用最專業的服務來對待，不僅能獲得好名聲，收入也會逐漸增加。

第四名：血型O型+生肖屬蛇

對於兼差打工或自由工作者來說，清閒悠哉的日子要結束了，在本周會有相當多的工作機會，甚至出現有人主動與你接洽，希望以高報酬請你短期支援，而本周的財運的高低，取決於你是否能夠不怕辛苦，多接幾個項目，只要你願意努力，就能讓荷包滿載而歸。

第三名：血型AB型+生肖屬雞

如果自己的手氣旺，為什麼不嘗試一下呢？本周的你有不錯的偏財運，能夠透過一些小額投資，得到很好的收穫，但是要記住，投資金額不宜太高，必須量力而為，除了可以購買彩卷外，也可以在股市上短期操作，有機會抓到最佳買賣點，發揮最大的投資報酬率。

第二名：血型A型+生肖屬兔

本周對於傳銷或直銷的工作者來說，有非常強盛的運勢，過去所有努力，都會在這一周爆發出來，讓自己的業績不斷向上攀升，錢財也就滾滾而來，特別是美容保養等相關產品，更會受到矚目，可以在這方面增強力度，多加行銷介紹，絕對能帶來意想不到的大豐收。

第一名：血型O型+生肖屬馬

與房屋整修或裝潢相關的人，例如木工、水電、油漆水泥等工作者，這一周的辛苦勞累不在話下，將會接到數個案件需要同時進行，加班趕場在所難免，但是收穫卻是非常豐厚，消費者只希望盡快完工，不會殺價，所以請你一定要拿出專業，把最好的工作能力展現出來。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

財運 生肖運勢 血型

延伸閱讀

四生肖9月橫財滾滾！屬牛事業有重大突破 他關鍵時刻有貴人罩

血型影響金錢觀？A型連一塊錢都要AA制、這兩血型超級愛請客

父母血型決定小孩智商？4大血型聰明排行榜：第一名是他

「鬼門關開」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財

相關新聞

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「機會湧入」：荷包滿載而歸

在本周前五名財運排行榜的「血型+生肖」中，有人透過介紹，開啟事業另一波高潮，有人加班趕場，賺取豐厚的收益，你是否名列榜上呢？以下一一揭曉。

唐綺陽星座運勢週報：巨蟹工作有大突破 魔羯「做1事」恐錯過桃花

天王星逆行，之前引發驟變所帶來的衝擊，進入解決階段，對待金錢及實務的方式也有所改變。六星逆行，眾人緬懷往事，和老友相見聚會的高峰期。金海135度，重視個人外表及穿搭，樂於參與各種藝文活動。火土150度，為了官司而忙碌，或對於朋友的事義不容辭。

每日星座運勢／獅子難得的談心機會 進行儲蓄較好

2023-08-28牡羊座短評：理解是雙向的。【整體運★★★★☆】把對方當做朋友，才更能體會到理解的可貴，這個道理讓你今天受益良多；時間觀念的掌握，對你的財運頗有助益，且比他人的幫助更有效；試著從別人

中元普度注意！民俗專家點名1類人不能拜 2水果犯大忌別上桌

8月30日是農曆七月十五，也就是中元節，各地民眾、宮廟等多在準備中元普度事宜，民俗專家廖大乙說，普度供品除了三牲、四果及...

殺破狼週運勢／雙魚被迫退出感情糾紛 1星座「荷包大失血」

雙魚座感情運方面，滿月發生在命宮，與土星合相，雖然很想自我欺騙，但對方就是這麼渣、這麼茶，只能被迫退出一段複雜的情感關係，需要躲起來療傷。某些雙魚座被情感對象無預警分手，使你難以接受。

奧客來了！射手不想吃虧、獅子花錢當大爺、這星座不爽絕對負評

在職場上有時候難免會遇到一些麻煩的客人，我們稱呼為「奧客」，這也是大家最不想遇到的客戶，讓我們一起來看看「這些星座」竟然「是奧客本人」！？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦