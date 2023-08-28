唐綺陽星座運勢週報：巨蟹工作有大突破 魔羯「做1事」恐錯過桃花
【唐綺陽星座運勢週報8/28-9/3】
星象影響：天王星逆行、六星逆行、金海135度、火土150度
天王星逆行，之前引發驟變所帶來的衝擊，進入解決階段，對待金錢及實務的方式也有所改變。六星逆行，眾人緬懷往事，和老友相見聚會的高峰期。金海135度，重視個人外表及穿搭，樂於參與各種藝文活動。火土150度，為了官司而忙碌，或對於朋友的事義不容辭。
12星座個別運勢：
金牛：做事避免操之過急，感情有落差多聽對方想法
獅子：事業出現反轉需自救，另一半忙於工作事務
天秤：迷惘之下要多愛自己，戀情出現狀況要多評估
射手：職場察覺笑裡藏刀的人，感情注意自信之處出錯
雙子：遇高標者需認真執行，戀情避免過度認真導致無趣
巨蟹：工作上有大突破，對另一半別太專制強勢
天蠍：職場上適合支援別人，支持對方讓感情升溫
魔羯：調整好做事的節奏，避免冷淡錯過桃花機會
牡羊：獲得支援讓工作向前推進，感情適合各忙各的
處女：工作上強項有所發揮，桃花運佳感受兩極
水瓶：獲得上司欣賞而更努力，避免態度霸氣讓對象心煩
雙魚：注意事業合作細節，多花心思在另一半身上
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言