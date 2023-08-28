唐綺陽星座運勢週報：巨蟹工作有大突破 魔羯「做1事」恐錯過桃花

星象影響：天王星逆行、六星逆行、金海135度、火土150度

天王星逆行，之前引發驟變所帶來的衝擊，進入解決階段，對待金錢及實務的方式也有所改變。六星逆行，眾人緬懷往事，和老友相見聚會的高峰期。金海135度，重視個人外表及穿搭，樂於參與各種藝文活動。火土150度，為了官司而忙碌，或對於朋友的事義不容辭。

12星座個別運勢：

金牛：做事避免操之過急，感情有落差多聽對方想法

獅子：事業出現反轉需自救，另一半忙於工作事務

天秤：迷惘之下要多愛自己，戀情出現狀況要多評估

射手：職場察覺笑裡藏刀的人，感情注意自信之處出錯

雙子：遇高標者需認真執行，戀情避免過度認真導致無趣

巨蟹：工作上有大突破，對另一半別太專制強勢

天蠍：職場上適合支援別人，支持對方讓感情升溫

魔羯：調整好做事的節奏，避免冷淡錯過桃花機會

牡羊：獲得支援讓工作向前推進，感情適合各忙各的

處女：工作上強項有所發揮，桃花運佳感受兩極

水瓶：獲得上司欣賞而更努力，避免態度霸氣讓對象心煩

雙魚：注意事業合作細節，多花心思在另一半身上

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