下周生肖運勢／馬有貴人帶財、蛇默默賺大錢、豬愛情甜蜜

命理專家曼樺老師分析，8/27-9/2各生肖運勢。上榜的會有誰呢?快點來看看。

【事業運前三名】

NO1.馬

本周運勢當旺，一馬當先，為第一名。貴人照顧，很可能有意外財源收入，切勿喜形於外，把握機會，努力完成才是。

NO2.蛇、豬

蛇：本週運勢大有起色，否極泰來，為第二名。要想大魚入網者，要先計畫步驟，小心撒網，要怎麼收穫，先那麼栽。

豬：本週運勢上漲，同為第二名， 看見未來曙光，悉心佈局的案子終於明朗，但需要再觀察一段時間。

NO3.虎

本周運勢持續穩定，同為第三名。領導幹部者帶領團隊衝刺的一週，激勵人心，不容浪費時間。

【財運前三名】

NO1.馬

最喜歡賺錢的感覺，即使端時間的辛苦加班也是值得。本周偏財運甚好，趁勢抓主許多後續合作契機。

NO2.虎

下半年的運勢明顯優於上半年，之前認為機會渺茫的業務，沒想到還是找回最初報價的你，終於可以確定財源到來了。

NO3.蛇

本周財運的豐收在未來，不動聲色的一直在專業領域，擴大合作機會，各種可能，悶不吭聲，才能有最大收穫。

【愛情運前三名】

NO1.蛇

單身者愛情運上升，美麗的心情來自於天天在辦公室都收到花，從不認為自己美若天仙，卻出現欣賞你的人了。

NO2.馬

家庭運美滿，喜歡騎單車健身的另一半，希望你陪他一起環島，這項考驗不只是體力，還有愛的能力。

NO3.豬

家庭運甜蜜，適當的機會，陪同另一半出席應酬，雖說先生為主，但也因此增加人派，更能體會她在在外工作的辛苦。

【健康運前三名】

NO1.豬

健康運不俗，身體的健康就是奮鬥的本錢，好好把握你身體健康努力向前，不要以為自己還年輕力壯。

NO2.蛇

本周健康狀況良好，要保持好身材，運動不可少，過甜的水果，盡量在白天食用，適量。不要放縱你的胃口。

NO3.馬

健康運尚可，天熱懶得動的結果，冷氣房待著，電視開著，冰動飲料喝著，建議傍晚韋良走路散步，增加運動量。

（本文作者為 兩岸三地華人命理大師曼樺老師）

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