陽光、空氣、水、愛情！這個星座果然是戀愛腦冠軍？

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「戀愛腦星座」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的戀愛腦星座排行。

戀愛讓人心醉的同時，也有不少人為其心碎。雖然多數人追求的是種健康、平衡的親密關係，卻有些人往往在愛情裡無法自拔、為愛不顧一切、甚至犧牲自己，這些為情迷失的人經常被稱為「戀愛腦」。我們這次觀察了十二星座當中的戀愛腦排行，快來看看你是否也是為愛奉獻的成員之一吧！

「雙魚」生性浪漫易被愛沖昏頭 「巨蟹」常毫無保留要學習止損！ ▲ 網友熱議TOP6戀愛腦星座 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近一年網友針對「戀愛腦星座」相關話題的討論，發現到「雙魚座」為許多人公認的戀愛腦冠軍。「為愛而生」的雙魚座生性浪漫，生活中最無法缺乏的便是「愛情」，就有網友發文表示雙魚座是由「戀愛腦+白日夢+黑化+你不愛我」這四點所組成。

也有網友說道「雙魚座最需要浪漫愛情的能量支撐，他們很容易迷失在對方的強烈攻勢之下，加上雙魚座屬於較沒有主見的個性，因此不論對方有什麼要求，只要夠浪漫他們就會點頭答應」，點出雙魚座容易因為對愛情的嚮往而妥協、甚至犧牲自己，建議雙魚座應該培養做決定前深思熟慮的習慣，避免為愛迷失的困境。

而多愁善感的「巨蟹座」也在戀愛腦排行中高居第二位。星座專家就指出「巨蟹座很重感情，他們在愛情裡會變得很卑微，能夠為了愛人付出自己的全部」，認為巨蟹座一談戀愛就會「智商歸零」，容易做出不明智的決定、遭受傷害。

此外，國師唐綺陽也說，巨蟹作為「開創星座」之一「不談戀愛則已，一談則拉都拉不回來」，底下也引來網友共鳴，表示巨蟹「容易毫無底線的留住對方，投入成本越多就越不想放棄，即使對方已經失去感情，也會想辦法犧牲奉獻強留」，提醒巨蟹朋友可千萬要小心愛情的陷阱，並學會及時停損，避免擴大損失！

「天蠍座」也必須當心戀愛帶來的窘境。專家指出「天蠍座內心很缺乏安全感，害怕在愛情裡受傷。一旦墜入愛河，他們就會把愛情當作世界的中心，失去了自己的獨立性，另一半的一舉一動都會牽動他們的情緒」，叮嚀天蠍男女要強化心中缺失的安全感，找到屬於自己的價值。

另外，平時看似能夠取得一切平衡的「天秤座」，在面對愛情時也可能失常而化身戀愛腦。網友就解釋「靈敏的天秤座在談戀愛時會瞬間變成男友/女友傻瓜，以另一半為優先，一刻都不能分離，一切都是以配合另一半為目的，彷彿沒有自己的生活」，提醒天秤座就算愛得死去活來也要維持理智，在關係中保持睿智的自己！

愛情使人著迷，卻又容易讓人迷失自己。一段健康的親密關係可以讓雙方攜手成長，反之，一段不平衡的關係也能讓人耗盡心力、狼狽不已，當下一次愛情來臨時，不妨嘗試保持理性，為愛付出的同時也多傾聽自己內心的聲音，一起成為更好、更成熟的滿分伴侶！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「戀愛腦星座」相關討論則數。觀測期間：2022/08/01~2023/08/09，共1年觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格、Podcast評論（排除抽獎文）

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