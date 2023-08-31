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大聊18禁「老司機」星座！巨蟹假正經、牡羊愛分享、這星座隨時都色色

聯合新聞網／ 綜合報導
（示意圖／Ingimage）
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在生活上有些人總是喜歡開一點黃腔或是大聊18禁的成人話題，命理網站旺好運分享「這些星座」無時無刻都充滿黃色思想」，快看看那些人是「老司機」。

第三名：巨蟹座

巨蟹座貌似都很正經，但其實也是因為過於壓抑，其實腦子裡常常裝一些黃色的思維，有時候在聊一些成人話題時，還會語出驚人，逗得大家大笑。

第二名：牡羊座

牡羊座本性就是比較色一點，不管性別，對於18禁的話題或經驗他們都非常有興趣，不僅可以跟朋友互相分享，還能把場合炒熱，令人熱血沸騰。

第一名：雙子座

雙子座非常好色、尺度也很寬，頭腦常常裝一些情色的東西，而且還時常會去幻想很多畫面，他們不太會遮掩這一方面的性格，但也不會隨意地展現出來。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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