看起來呆頭呆腦的星座！射手衝過頭、雙魚好天真、第一名傻出天際

有些人天生就很聰明又能幹，是許多人嚮往的自己，有些人則比較呆頭呆腦，雖然有點傻，但卻帶了一些可愛感，命理網站旺好運分享「這些星座原來很呆頭呆腦」！？

第三名：射手座

射手座一直以來都是非常豪爽的性格，但也因為有時太莽撞，容易把事情搞砸，顯得自己呆頭呆腦，但其實他們是非常可愛又聰明，只是太勤奮想把事情做完而亂了腳步。

第二名：雙魚座

雙魚座雖然想很多，但卻總是粗心大意，有一點癡心妄想的心態，所以會給人一種傻傻做白日夢的感覺，尤其在感情上容易弄巧成拙，本來有一個好牌，但就因為自己太傻太呆，最後竟把一切都搞砸了。

第一名：牡羊座

牡羊座的性格比較耿直又單純，還會帶有一些傻氣的可愛氣息，會因為這樣會吸引到想照顧他們的人，而且他們情緒就是直接掛在臉上，所以也要提防一些心懷不軌想騙牡羊座的人。

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