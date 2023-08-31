聽新聞
test
0:00 / 0:00
看起來呆頭呆腦的星座！射手衝過頭、雙魚好天真、第一名傻出天際
有些人天生就很聰明又能幹，是許多人嚮往的自己，有些人則比較呆頭呆腦，雖然有點傻，但卻帶了一些可愛感，命理網站旺好運分享「這些星座原來很呆頭呆腦」！？
第三名：射手座
射手座一直以來都是非常豪爽的性格，但也因為有時太莽撞，容易把事情搞砸，顯得自己呆頭呆腦，但其實他們是非常可愛又聰明，只是太勤奮想把事情做完而亂了腳步。
第二名：雙魚座
雙魚座雖然想很多，但卻總是粗心大意，有一點癡心妄想的心態，所以會給人一種傻傻做白日夢的感覺，尤其在感情上容易弄巧成拙，本來有一個好牌，但就因為自己太傻太呆，最後竟把一切都搞砸了。
第一名：牡羊座
牡羊座的性格比較耿直又單純，還會帶有一些傻氣的可愛氣息，會因為這樣會吸引到想照顧他們的人，而且他們情緒就是直接掛在臉上，所以也要提防一些心懷不軌想騙牡羊座的人。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
👻2023鬼月趨吉避凶攻略
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言