誰內心住著小惡魔？水瓶就是外星人、摩羯現實至上、第一名嫉妒讓他們瘋狂

人性很複雜，有善念也難免有邪念。命理網站旺好運分享「這些星座真的邪惡想法很多」，快看看都有誰上榜。

第三名：水瓶座

水瓶座是很難被理解的一群人，他們有著自己的頻率，思考邏輯與普羅大眾真的很不同，而當中也會有許多邪惡面，而且是會讓人意想不到的。

第二名：摩羯座

摩羯座本身就是非常現實的一個人，對於生活上的事物，他們是不可能讓自己吃虧，每一步的決定早就已經在他們內心盤算好，即便有了一些邪惡的想法，也不會退縮。

第一名：天蠍座

天蠍座很容易有懷疑、不信任、負面情緒的思維，雖然他們很懂得該如何做人，也本性善良，但往往會被自己的嫉妒心給影響，而開始有許多邪惡的想法。

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