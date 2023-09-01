當同事是笨蛋時...水瓶逃走、牡羊自己扛、這星座外表冷靜內心已爆炸

世界上有些人比較聰明，也有反應慢半拍比較笨的人，有些人對笨蛋「容忍度零」，遇到他們就會生氣。命理網站旺好運分享「這些星座就是討厭笨蛋」，快看看那些人特別受不了笨蛋。

第三名：水瓶座

水瓶座是非常有想法的一群人，他們可以再很多場合創造出不同的事物，但如果要他們與一群古板又愚笨的人相處或共事，他們可能會想逃離這種環境，因為他們需要的是創意。

第二名：牡羊座

牡羊座性格比較勇往直前又迅速，希望很多事情都能趕快做完，如果遇到拖拖拉拉又呆頭呆腦的夥伴，對他們來說是一種折磨，他們寧願自己一個人獨力完成，也不希望跟笨蛋共事。

第一名：摩羯座

摩羯座腦袋很清晰，而且是一個對自己要求很高的人，在做事情上總是盡責又完美，所以他們很不喜歡跟笨蛋相處，因為他們會覺得做事效率太差，而且又會扯他們後腿。

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