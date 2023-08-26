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奧客來了！射手不想吃虧、獅子花錢當大爺、這星座不爽絕對負評

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為奧客提出各種問題示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為奧客提出各種問題示意圖。圖片來源／Ingimage

在職場上常會遇到一些麻煩的客人，他們會逕行提出強人所難要求，被拒絕了就「玻璃心」給負評，店員私下稱呼他們為「奧客」，而奧客本人通常沒自覺是奧客。命理網站旺好運分享「這些星座竟然是奧客本人」，快看看自己上榜沒。

第三名：射手座

射手座是非常正義且想維護自己的權益，如果在消費上吃虧，他們就會想去爭取正義，而且沒成功絕不罷休，最後還可能嚴重到影響到其他消費者。

第二名：獅子座

獅子座喜歡被人崇拜及尊敬，因此在消費時往往會覺得自己是老大，店員都應該要好好的服務招待他們，如果他們有一點不滿意就會想客訴或吵到底。

第一名：天蠍座

天蠍座性格比較容易起疑心，當在消費時，他們會豎起耳朵仔細聽店家介紹，當有懷疑或察覺店家不老實，就會開始找店家麻煩，甚至有報復心態。

◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。

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