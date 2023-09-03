「跟得上時代」不斷進化星座！射手雙子追流行、第一名超前衛領導潮流
時代不斷在進步改變，有些人總是能跟得上時代的變化去適應，命理網站旺好運分享「這些星座就是跟的上時代」，快看看都有誰跟著時代在進步。
第三名：射手座
射手座是很有挑戰與好奇的性格，他們喜歡新鮮的事物，對他們來說不僅生活上可以更上時代，思考上也同時在進化，在未來的世界裡他們一定會是某些領域的佼佼者。
第二名：雙子座
雙子座一生中想追求的事情很多，也因為這樣不斷的讓自己去體驗各種生活，所以不管在何時何地就是能走出自己的一條路，而且為了跟上時代他們也很願意花時間去了解現在在流行的事物。
第一名：水瓶座
水瓶座是一群思想前衛的星座，他們對事情的看法往往都很不同，常常能創造出未來有可能會流行的事物，他們不僅只是跟得上時代的變化，更是未來的創造者。
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