快快快！超級急性子三星座 獅子追求效率、2星座懶得去想先衝再說
每個人的做事速度與風格都不同，有些人是急驚風，有些人是慢郎中。命理網站旺好運分享「這些星座真的性子很急」！？快看看都有誰被說中了。
第三名：獅子座
獅子座在做事情上很講究效率，他們不喜歡慢吞吞的做事風格，所以基本上性子都很急，因為他們不僅求快，也要求做好，是很有頭腦的一群領導者，所以要跟他們共事，真的要三思自己是不是很有效率的人。
第二名：牡羊座
牡羊座絕對是比較衝動型的一群人，他們很少會三思而後行，大多時候都是勇往直前，而這樣直率的性格其實也會得罪不少人，但對他們來說這就是做自己不被拘束的自由，因此他們的性子也會急躁一些。
第一名：射手座
射手座性格豪爽且比較隨興，天生喜歡自由的他們，在做事情上也比較跟著感覺走，由於他們也非常愛探索及嘗試，因此性子也會比較急促一點，常常都沒想太多就一股腦衝下去，但即便失敗了他們也不會後悔。
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