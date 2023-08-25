讓爸媽崩潰的小孩星座！雙子愛頂嘴、牡羊問不停、這星座根本「小怪獸」

有些小孩天生叛逆，你家有這樣的小孩嗎？占星YouTuber安德魯的賤聲房影片「『星座』天生叛逆‼️超難管教的小孩星座‼️🌟」，快看看哪些星座小孩最難管教？根本就是老天爺專門派來整爸媽的。建議參考太陽、月亮星座。

▎摩羯座 脾氣硬意見多

摩羯座小孩外表看起來穩定成熟，還有點小大人的感覺，但他們內心其實很需要安全感。摩羯座看起來很懂事，心裡卻很需要被家人支持認同，他們會裝作不在意，但其實是假象。

摩羯座是一個從小就「硬梆梆」的星座，嘴硬、耳朵硬、臉也很硬，他們不擅於表達情緒，就算不開心也只會生悶氣，摩羯座小孩很有主見，很有想法，就算大人講了一大堆，他們還是會按照自己想要的方式去做事。

摩羯座小孩很懂得建立規矩，他們會自己決定今天要穿甚麼，房間裡東西要放哪裡。如果爸媽想改變，他們一定會生氣。

摩羯座小孩有點難教，但他們對家很有責任感，等摩羯座慢慢長大，會變成很戀家的大人，也會一肩扛起家裡責任。摩羯座年少時可能會讓父母頭痛，但他們很少會拋下父母。

要怎麼對待摩羯座小孩？ 少囉嗦，放手讓他們做就好了，就讓他們自己去嘗試，一次一次跌倒之後，它們會自己慢慢調整，找到方法。

▎牡羊座 十萬個為什麼

家裡有牡羊座小孩，絕對很熱鬧，永遠有上演不完的「大革命」。牡羊座小孩表達愛意的方式，通常很激烈，他們講話可能很衝、很會頂嘴，甚至把爸媽氣到快中風，叛逆期的時候，牡羊座小孩的家更像戰爭現場。

牡羊座從小就愛問「為什麼？」要他們做事情，遵守規矩，他們總有問不完的「為什麼」。跟牡羊座相處，家長要有長期抗戰的準備，要有智慧、有耐心，牡羊座小孩吃軟不吃硬，大人也無法呼攏他們，它們很精明，總能識破大人的謊言。

牡羊座的小孩不理會家人的規矩，當爸媽越強硬時，衝突會越多。雖然他們看起來跟一直在跟家人打仗，但其實他們最放不下家人，家也是他們的避風港。雖然牡羊座看起來暴躁又橫衝直撞，內心卻很護著家人，所以家人受到委屈，他們會衝第一抵禦外敵。

要怎麼對待牡羊座小孩？ 不要限制牡羊座小孩，而是幫他們設定停損點，牡羊座天生不信邪，大人要放手讓他自己衝，等他們失敗一次兩次之後，再好好跟他們說就會聽進去了。

▎雙子座 從小見人說人話

雙子座小孩天生反應快又聰明，也是個鬼靈精、小大人。雙子座小孩情緒多變，很多事情今天很喜歡，明天見異思遷，大人要跟上他們腳步才行。

雙子座對文字和語言的表達比別人成熟，所以從小練就「就見人說人話、見鬼說鬼話」的本事，他們也很會察言觀色，從小就懂得撒點小謊，說出「大人想聽的話」。

雙子座的小孩有用不完的精力，平常很難安靜下來，學習時也常因為貪玩耽誤學業，是一個很難專心的小孩。雙子座小孩需要非常多關心，因為他們不會讓大人知道真實情緒，尤其會隱藏缺點，這是他們沒自信的表現。

叛逆期的雙子座也是吵架王，頂嘴、吵架是家常便飯，而且他們理由超級多，爸媽絕對吵不贏他們。大人和雙子寶寶溝通不能太粗暴，需要多一點耐性，因為他們自尊心很強且輸不起，非要講贏對方不可。

要怎麼對待雙子座小孩？ 雙子座學習能力強，大人要多注意自己的行為，避免雙子座小孩有樣學樣，好的壞的都學會了。大人和雙子座小孩溝通，不能太粗暴，需要多一點耐性。

▎水瓶座 試探大人底線

水瓶座小孩膽子超級大，且勇於嘗試，他們很容易闖禍，只要別人不敢的事，他們都想去試看看，一旁的大人可能看得膽戰心驚，但水瓶座小孩沒在怕。

水瓶座也是不受控的孩子，大人越要立規矩，他們越要唱反調。水瓶座最愛不斷挑戰父母的底線，他們想知道自己做到什麼程度，大人才會生氣，他們會一直試探，絕不會因為大人生氣就聽話。

水瓶座有時是故意做壞事的，因為他們想引起父母注意。大人必須花很多時間向水瓶座小孩解釋，「為什麼這件事不能做」，還要明確說明做了可能會發生的後果，如果大人只是說不能做，他們絕對不理你。

水瓶座小孩最擅長「把大人的話當耳邊風」，大人以為他們好像有聽到，但其實左耳進右耳出。水瓶座自我意識高，對於很多事都很固執，當他對事情有興趣，只要沒有危險，不妨就讓他去嘗試，如果沒興趣的事情，大人硬要他去做，他們會更叛逆出現反效果。

要怎麼對待水瓶座小孩？ 家有水瓶座小孩，你無法綁住他們，只能在旁邊默默觀察，讓他們自己發展。他們想嘗試的事情，只要沒有危險、合理的情況下就讓他去做吧。

▎射手座 暴走中的小怪獸

射手座小孩算是「小怪獸」等級，他們就像野生動物，要馴服他們需要一段很長時間，日常生活也絕對不照SOP走。該吃飯不吃飯，該睡覺時不睡覺，他們無法遵守既定模式，

他們從小就讓家長頭痛，叛逆期也出現得有點早。他們個性奔放，很有自己想法，看起來滿口大道理，雖然很多時候都是在說歪理。

射手座出廠設定自帶「關閉耳朵功能」，會選擇性的聽話，只聽他們想看的、想聽的、有興趣的事情，不想聽的就自動忽略。

射手座如果受到約束或壓力，就會想逃離家裡，大人需要和他們好好相處，射手座小孩心裡有一把尺，很清楚知道哪些事可以做不能做，就不要限制他們了。

叛逆期的射手座好像「撿到槍」，非常暴躁失控。想要制住射手座小孩，請不要限制他們，越限制會越叛逆，你不管他們，反而更親近你。

要怎麼對待射手座小孩？ 面對射手座小孩，請採取放養模式，因為他們不理會規矩。與其一直嘮叨他們、限制他們，不如不理會，等射手座自己想通，反而會來找大人撒嬌 。

◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。

udn討論區