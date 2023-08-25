「披羊皮的狼」三星座！天蠍操控人心、摩羯冷酷無情、這星座最自私

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聯合新聞網／ 綜合報導
圖為狼性堅強示意圖。圖片來源/ingimage
圖為狼性堅強示意圖。圖片來源/ingimage

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▎牡羊座

這是充滿活力，勇於冒險的一群人，他們衝動、熱情，樂觀，內心也有堅強的決心和不屈的精神。牡羊座相當自私，很少在乎其他人的感受。

一旦確立目標，牡羊座就會勇往直前，無所畏懼，全力以赴，他們有著不達目的不罷休的勇氣，絕不可低估他們想成功的決心。

▎天蠍座

天蠍座外表沉靜神秘，有一種安定的氣質，但他們內心往往隱藏著強烈的情感和慾望。

天蠍座洞察力敏銳，很懂得操控人心。他們有溫柔的一面，但內心意志力堅強，殺伐決斷也相當果決，一旦惹到他們，他們殘忍起來絕對讓人害怕。

▎摩羯座

摩羯座穩健務實，意志力堅強，總是不畏困難地朝目標前進。摩羯座是很有野心的人，對於成功有強烈的慾望，對於既定的目標，摩羯座是很有耐心和決心的，他們不但外表平靜，內心也相當冷酷無情。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

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