少年得志也沒用！ 晚年走壞運「3大生肖」第一名不知變通：恐被取代

在人生的道路上，誰都希望能夠出人頭地，發光發熱，但有些人可以少年得志，以最快的速度嶄露頭角，成為事業上的成功者，只是無法長久維持，到晚年時卻被超越，甚至被淘汰，讓我們一起來看看是哪幾個生肖。

第三名：龍

屬龍人在生活或是工作上，大多充滿鬥志，願意積極努力，吸取各方的經驗來提升自己的實力，這樣旺盛的進取心，讓龍寶寶常常能在各式場合中獲得注目，並佔有一席之地，輕易成為夜空中最明亮的一顆星，只是當自己的地位不斷攀升時，會慢慢變得主觀固執，容易以自己的想法為主，無法接受新觀念，甚至會變得故步自封，活在過往的成功經驗當中，所以自我意識強烈的龍寶寶，會因為主觀成為前進的絆腳石，讓工作事業難以往前跨越，甚至被人追上而被淘汰，因此建議龍寶寶，要多聽他人的勸導，才能持續進步。

第二名：雞

屬雞人充滿活力與精力，好像永遠都不用休息一樣，可以不斷的燃燒自己的能量，做起事來充滿好勝心，不僅勇往直前，更是講究效率，所以在人生的發展上，常常可以透過自己的努力，在同儕之中拔得頭籌，展翅高飛，能在年輕的時候就獨當一面，成為工作上的佼佼者，但當雞寶寶獲得權力與地位的時候，內心古怪的脾氣就會漸漸展現出來，讓人摸不著頭緒，變得越來越難以相處，難以溝通，漸漸的就會失去合作夥伴的青睞，以及下屬的相挺，最後導致被孤立，建議要改善自己的性情，增加和善的態度，才能得貴人相助。

第一名：牛

一分耕耘，一分收獲，是牛寶寶在人生中最好的寫照，他們的個性謹慎、內斂，不會輕易展現自己的情緒，好像一根木頭一樣，總是嚴肅的看待每一件事，但忠厚老實的牛寶寶，非常富有責任心，而且耐力驚人，能夠不眠不休的為目標而努力，牛寶寶認為只要肯吃苦，就能獲得成果，而這點也是常被上司喜愛的特色，無論多困難的事，交給牛寶寶就對了，因此能夠平步青雲，慢慢的提升自己的地位，但牛寶寶容易不知變通，常會鑽牛角尖，這種性情也容易在工作上被超越取代，建議要靈活些，才會有更大的發展空間。

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