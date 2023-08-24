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誰信誰倒楣！「3生肖」撒謊成性「騙人能力超強」第一名找不到漏洞

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／canva
圖／canva

有的人為人老實，自然也有人習慣說謊，騙人的能力很高強，讓人分不出來是真是假，甚至會讓人覺得比說真話來的多，「搜狐網」運勢專欄列出了三大生肖善於說謊，能不暴露破綻，把人耍得團團轉。

生肖雞

生肖雞的人善於說謊，平常表現出對事情都很公平的樣子，對朋友也很真誠，所以當對方沒有防備時，生肖雞的人就會撒謊，讓人搞不清楚在想什麼。

生肖豬

表面上生肖豬的人看起來很誠實，但他們其實缺乏安全感，謊言是用來保護自己的工具，雖然他們喜歡揭穿別人的謊言，但自己卻也喜歡撒謊，常常誇大後導致更嚴重的誤解。

生肖龍

龍年出生的人很矛盾，他討厭別人撒謊，如果發現了會生氣，但另一方面，但他不想把自己情況說清楚時，就會撒謊，加上邏輯好，根本找不出漏洞，被發現也會以「開玩笑」帶過。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

生肖運勢

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