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住一起也不吵架！同居最合的「星座組合TOP3」感情好到讓人羨慕

聯合新聞網／ 安妞星座
圖／canva
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每個人都是獨特的，即使是同一星座的人也會有差異，因此在同居關係中，真誠的溝通、尊重仍然是至關重要的因素。雙方若能相互支持、理解、包容與配合，則相對容易組織成一個溫馨又快樂的家庭。

TOP 3：巨蟹座和摩羯座

雙方都很注重家庭。巨蟹座渴望為家庭和親人創造一個溫馨、安全的家庭環境。摩羯座想要一個穩定的生活基礎，對家庭和責任感有著強烈的認同感，所以很願意為家人付出努力。這些情況容易促成雙方在同居時，會一起努力合作，建立一個有安全感的家。

雙方的性格也很實際和務實，有很好的互補性。巨蟹座有很強的同情心和關心他人的特質，能讓魔羯座感到安慰。魔羯座則有很好的規劃和執行力，也很內斂，這能讓雙方相互支持，共同面對問題，並付出努力來解決。

再來就是雙方都是很忠誠也很穩定。巨蟹座在感情上很容易投入，會付出深厚的情感表現；魔羯座則有很重的責任感及忠誠度。這有助於讓雙方建立起充滿信任和安全感的同居環境。

TOP 2：天秤座和水瓶座

天秤座和水瓶座都很重視友誼和社交。天秤座想要和諧與平衡的關係，很需要一個友善的社交圈。水瓶座也很在乎友誼和社交，喜歡與不同領域的人交往。當同居時，雙方都能夠有更豐富的社交活動，能豐富彼此的生活。

雙方很講求自由、平等和開放。他們都是很尊重對方，不會限制彼此的發展，也很願意傾聽伴侶的心聲，樂意經由協商達成共識。此外也喜歡與伴侶分享自己的想法和觀點，這有助於在同居關係中避免衝突，可增進理解和合作。

雙方也是很獨立且有創造力的。天秤座具有優雅和藝術性，很容易創造美感，可以為家庭環境營造出宜人的氛圍。水瓶座有前瞻性和創新，喜歡嘗試新穎的理念和方法。這能讓彼此在同居時，有充滿創意和活力的家庭空間。

TOP 1：金牛座和處女座

首先是日常生活習慣。金牛座喜歡穩定和舒適的生活，會去營造一個溫馨和寧靜的家庭環境。處女座很注重細節和秩序，喜歡讓生活環境變得乾淨和舒適。雙方都願意為目標付出努力，對於家庭的生活事務，雙方也很懂得做規劃，可以共同創造一個整潔有秩序的生活空間。

其次是務實的性格。他們不喜歡空想，也不願去冒險，比較會以腳踏實地的方式，去努力並實現心中的目標。雙方除了在物質層面、在經濟方面、生活細節和未來的生活規劃方面，容易取得共識，當然也容易在情感生活上得到滿足。

最後雙方也都很重視情感面的交流。金牛座會用實際行動來表達愛意，儘管有時顯得較為不浪漫，但卻很願意照顧伴侶，為另一半提供所需的資源。處女座也會表現出關愛和體貼，雖然有時會對細節過於挑剔，但還是能顯現出自己情感豐富的一面。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

社交 生活習慣

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