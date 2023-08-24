12星座「最容易被男人騙」排行榜！巨蟹對感情盲目、這星座被騙N次「哄這句就沒事」
有時感情並不是相對的，即使自己真心對待，也可能會換來對方的絕情。日本網站「占TV」近來排行十二星座，分析哪些星座的人，特別容易在戀愛中遭到男性拋棄。
第12名 天蠍座
天蠍座執念非常深，只要一發現有什麼不對，馬上就會採取行動。
第11名 射手座
射手座是稍微能容忍男方的星座，而男方最終也容易因為捨不得，即使中間一時意亂情迷，還是回到射手座的身邊。
第10名 水瓶座
水瓶座對他人沒有深入瞭解的興趣，不管發生什麼事，一概認為眼不見為淨。
第9名 天秤座
天秤座社交能力強，即使被背叛了，也是再換一個男友就好。而她們也因此容易吸引到男人。
第8名 牡羊座
一想到牡羊座咄咄逼人的個性，就會讓男方不敢造次。
第7名 雙子座
由於自己也是容易花心的人，所以很可能會變得雙方都花心的形式相處。
第6名 魔羯座
個性認真的魔羯座，會自然要求伴侶也應該拿出相同的態度，給男方不能亂來的壓力。
第5名 處女座
處女座很可能會因為潔癖太過嚴格，導致男方需要透過花心來喘口氣。
第4名 金牛座
由於獨佔慾望太強，讓伴侶有種被綁住的感覺，因此選擇另尋其他感情。
第3名 獅子座
自恃甚高的獅子座，會覺得自己擁有獨一無二的完美條件，是這世界上最棒的女性。但也因為這份驕傲，使得另一半在外如何花心，自己都不會察覺到，甚至其實被當成了第二備胎，也是渾然不知。
第2名 巨蟹座
習慣為他人犧牲奉獻的巨蟹座，在感情中相當盲目，碰到喜歡的人，也會對缺陷視而不見。即使伴侶有許多可疑的舉動，像是加班、出差突然變多等等，也一樣不為所動，從而給了對方花心的機會。
第1名 雙魚座
個性純粹的雙魚座，只要戀人的一句「我真正喜歡的是你」，就可以原諒對方的一切不良行為。因此，不管被傷害了多少次，結果都還是願意相信對方，沒有動過分手的念頭。
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