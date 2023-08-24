威力彩飆3.4億！命理師曝「4星座、4生肖財運極旺」：快手刀試手氣
威力彩將在今（24）日晚上開獎，頭獎獎金高達3.4億元，不少民眾前往下注，期盼能中大獎。命理專家小孟老師也點名4個星座，指出他們「財運極旺」，手氣佳，鼓勵這4個星座可以到彩券試試，也許會有意想不到的收穫，另外小孟老師也提醒，命中有福報再搭配老師所說中獎機會更大。
Top4：獅子座
金星落入獅子座，顯示獅子座能有突發偏財機會，周四財氣攏罩，建議購買威力彩前穿上白色衣服或口罩再去下注，因為白色為神秘的顏色能接通宇宙能量讓你財富不斷流動。
Top3：金牛座
金牛座木星靠近，財神就要來到家中坐，財氣飽足，偏財運大增，黃色是你周四的幸運色，建議下注威力彩前吃黃色食物或飲品，如：玉米、柳丁汁、地瓜...等。能為你帶來大量的財氣。
Top2：天秤座
榖神星駐守天秤座命宮，顯示周四天秤座財運亨通，偏財運將能大發利市，建議下注前能帶著紅包帶，裡面放568元，代表我要發，如此一來財神能聽見你的乞求賜你財富。
Top1：雙魚座
土星滑入本命宮，周四雙魚座財氣能夠上升，財氣湧進，建議下注完後將彩卷放在門打開的45度角處，代表財位，無論是辦公室或家中45度角都有財氣，若你命中有福報將能中到大獎。
好運生肖：
豬狗龍虎
財神方位：
南方
好運時辰：
中午11：00-中午13：00
下午15：00-晚上19：00
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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