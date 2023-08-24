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「天生有福氣」六大特徵！印堂寬闊、手掌有要這些線

聯合新聞網／ 實習編輯 ／林正文
圖為嘴角上揚示意圖。圖片來源／Ingimage
圖為嘴角上揚示意圖。圖片來源／Ingimage

很多人都知道手相、面相可以算運勢，命理師湯鎮瑋老師分享「吉人自有天相的六大徵兆」，有這些特徵代表你天生就比較有福氣。

特徵一／開闊的印堂

印堂就是兩眉頭的中間，印堂開闊的人通常比較樂觀，如果有一指半寬的距離就算寬了，兩指當然更好。但印堂不是越寬就越好，如果印堂大於兩指半寬的話，會變成差不多先生，反而不是這麼吉祥。

而印堂比較窄的人也能改善，可以用修眉刀將雜毛修除，或是平常不要常常皺眉頭，兩種都是很好的改善方式。

特徵二／田宅宮寬

田宅宮指的是眼皮的地方，只要有一指寬的距離就算是及格了，要避免眉壓眼的狀況。田宅宮如果寬的話，代表比較容易累積福德。而不夠寬同樣也可以利用修雜毛的方式來讓田宅宮變寬。

特徵三／嘴角上揚

嘴角上揚代表不論是做事情或看事情，氣場都是往上的，也容易有正能量，成為別人的貴人，也容易遇到貴人。 但是如果是因為後天的因素導致嘴角雖然是上揚但是不端正的話，反而會破壞這個好的面相。

特徵四／孔子眼 十字紋

孔子眼也被稱作為「佛眼」，是位在大姆哥的一二關節上，如果有一個類似眼睛的紋路，那就是孔子眼。有孔子眼的人未必比較會讀書，但是容易將接收到的訊息轉換成自己的東西。

而十字紋就是為在手心的感情線與智慧線中間，如拽惡之間有發現有十字的紋路，那就是十字紋。這種人非常有宗教緣，也會對於自己的信念是堅定的。

孔子眼也被稱作為佛眼，是位在大姆哥的一二關節上，如果有一個類似眼睛的紋路，那就是孔子眼。圖/讀者提供
孔子眼也被稱作為佛眼，是位在大姆哥的一二關節上，如果有一個類似眼睛的紋路，那就是孔子眼。圖/讀者提供

特徵五／兩條生命線

生命線較於另外兩條，是最靠近大拇哥的那條線，如果有兩條生命線的話，就代表那是貴人線，在面對無常的時候，比較容易躲過。

特徵六／深長的太陽線

太陽線是從無名指下方開始的一條直線，如果太陽現有超過感情線的話，代表你逢凶化吉的力量很強。而如果因為太陽線的關係也形成了另一個愛馬仕線，也就是一個H字，代表你的一生姜大富大貴，不愁吃穿。

◎本文內容已獲 湯鎮瑋老師 授權，未經同意禁止取用轉載。

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迷信 面相 特徵

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