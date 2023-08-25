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超級怕丟臉三星座！水瓶得失心重、天蠍奇恥大辱、這星座光速逃離現場
有些人就是臉皮很薄，最怕在人前出糗，命理網站旺好運分享「這些星座真的很擔心丟臉」，快看有誰上榜。
第三名：水瓶座
水瓶座看似什麼都不在乎，但其實面子問題他們其實挺看重的，他們內心有股好勝心，還有一點的表演慾，萬一有出糗的事情，可能會影響到他們內心深處的情緒。
第二名：天蠍座
天蠍座臉皮很薄，而且非常愛面子，他們很害怕在別人面前出糗，對他們來說是一種羞辱，所以大多時候都選擇低調的生活方式，等要有機會表現在出來也不遲。
第一名：獅子座
獅子座很在意別人的眼光，因為他們注重自己給人的形象，而且非常渴望被人崇拜，當自己被看不起或是有失面子的事情，他們只會想逃離現場。
◎本文內容已獲 旺好運 授權，未經同意禁止取用轉載。
☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。
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