不是劈腿...熱戀中還是藏秘密的星座！ 雙魚很愛演、這兩星座你問多就翻臉
戀愛時很多人會很想了解對方，但有幾個星座戀愛中也超神祕。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』戀愛中💓最會藏秘密的星座‼️你是摸不透的⭐️」，快看看那些星座就算你和他們戀愛，還是覺得摸不透很多秘密，建議參考太陽、月亮。
▎摩羯座 內心老靈魂
摩羯座常給人成熟穩重的感覺，他們的想法早熟，年輕時就常常會給人有小老頭、小老太婆的感覺。遇到事情，摩羯座外表看來一派鎮定，但其實他們急在心裡，內心害怕不讓別人看到而已。
摩羯座很怕麻煩別人，他們骨子裡有高傲的自尊，通常都很會藏拙，只給人看好的那一面。
就算你和摩羯座戀愛，還是會覺得他們有距離感，摩羯座很多事情都不會主動說，他們很擅長總是自己一個人消化不好的情緒。摩羯座常常覺得，事情說了也沒用，況且說出口，很像在求別人幫忙，這讓他們不自在。
摩羯座會說出口的事情，通常是他們已經解決了，或是事情實在太大，超出摩羯座可以控制的範圍，真的走投無路才會開口。
摩羯座其實不是故作神秘，是個性使然，所以很多大老闆、或是成功的人都是魔羯座，因為他們喜怒不形於色，在職場很加分。在戀愛上會上另一半很困擾。
▎雙魚座 習慣性演戲
雙魚座看似天真、浪漫，但其實雙魚很聰明。第六感和直覺很強，也很知道別人喜歡什麼，他們很擅長偽裝自己，成為對方喜歡的樣子。跟雙魚座戀愛時，你所認識的雙魚座，只是他們想給你看到的那一面。
雙魚座想像力很豐富，他們總是不斷思考，也被認為太過胡思亂想。
雙魚座是處女座的對宮，所以跟人相處的時候，內心是有很多規矩，只是都隱藏起來。雙魚座雷區蠻多的，他們不是故意要隱藏秘密，只是雙魚座容易想太多，不小心就太糾結，讓自己活得很累。雙魚座擔心如果他們表現出來，別人會怎麼看他們，所以雙魚通常不會輕易表現自己真實的想法，是一個活得蠻壓抑的星座。
當一個雙魚座願意說出真的想法，通常是他們已經忍不住要爆炸了，你才會發現原來他們這樣想。
▎獅子座 自尊比天高
獅子座自尊心超級強，他們非常擅長包裝自己真實個性，在感情裡很愛說反話。
由於獅子座的自尊心強，他們的秘密通常是不堪的過去或是他們的弱點，這些秘密不能讓人知道，不然他們苦心經營的形象就摧毀了。
獅子座喜歡把自己包裝成無堅不摧、百毒不侵的模樣，好像什麼都不在乎，其實只是怕受傷，更害怕別人投射同情的眼光。
和獅子座談戀愛，你要知道他們天生愛說反話，嘴巴比心硬，心裡超在乎，嘴巴卻不示弱，自己的缺點和軟肋骨都會演飾得很好，
獅子的自尊心也會產生虛榮心，他們總想在人前表現最好的一面，讓別人崇拜，往往會苦了自己，因為打腫臉充胖子是很累人的。
跟獅子座戀愛，你不要相信他們表面堅強的樣子。獅子座很希望有一個人能讓他們依賴，表面上很傲嬌，其實內心渴望愛的抱抱，建議要多花時間和心思去了解獅子座，他們的秘密背後藏著滿滿淚水。
▎巨蟹座 防備心超重
巨蟹座是很敏感的星座，就算你是他們的男女朋友，還是會覺得巨蟹座藏著很多話不說，有距離感，尤其男生更明顯，巨蟹男是出了名的報喜不報憂，只跟你講好的事情，內心真實想法是不會說的。
巨蟹座的防備心很重，需要時間慢慢融化，當巨蟹座認定你，覺得關係夠穩定，你會發現他們開始願意說一些不為人知的小秘密，這也是判斷你們之間關係的方式。
如果交往中，巨蟹對你還是很防備，很保護自己，代表他們還沒真的認可你，要走入巨蟹座心裏，需要很長時間。只有當巨蟹座覺得你是「對的人」，非常相信你之後，他們才會卸下心防，開始跟你分享他們的秘密。
巨蟹是跟回憶有關的星座，所以他們的秘密寶盒充滿回憶，好的壞的都有。巨蟹在愛情裡需要被認同，當他們覺得被認同被支持，才會分享私密的事情。
▎天蠍座、水瓶座 內心有禁地
天蠍座和水瓶座都有自己私密神聖小領域，不容外人侵犯，他們不喜歡太真實的自己赤裸裸呈現在別人面前，所以很多人以為他們愛裝神秘，其實只是他們不喜歡別人知道太多事。
當你發現他們有秘密，如果他不提，請你不要主動挖掘，除非他們願意讓你知道，否則你問多了，他們反而會覺得你越線了，「不干你的事」。
如果你和天蠍座、水瓶座戀愛時，如果他們沒有主動說的事情，請你不要太好奇去問或是去干涉，這樣會讓他們開啟防衛機制，變成刺蝟。
對天蠍座和水瓶座來說，隱私很重要，不會輕易放棄隱私這一塊，就算是男女朋友也一樣。
◎本文內容已獲 安德魯的賤聲房 授權，未經同意禁止取用轉載。
🤌今年鬼月特別兇！陰帝普渡三公警告「5姓氏」小心 「五鬼運財」招財術曝光
🤌鬼月到！命理師示警「4生肖容易卡陰」這些時辰別外出、1招能化解
🤌鬼門開倒數！民俗專家籲1地方勿蹲 4生肖快行善防血光之災
🤌鬼月22禁忌一次看！半夜不宜曬衣、別打「13個7或0」
🤌「鬼月」四生肖發大財！馬加薪有望、牛投資賺翻、這生肖飛來橫財
🤌農曆七月不宜買房、裝潢？風水師楊登嵙教破解法「還更省錢」
🤌鬼月紙錢燒越多越好？ 民俗專家廖大乙搖頭：陰間無通貨膨脹
🤌鬼月情侶禁忌大公開！別玩「壁咚」 這幾句情話講出來「得罪好兄弟」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言