不是劈腿...熱戀中還是藏秘密的星座！ 雙魚很愛演、這兩星座你問多就翻臉

戀愛時很多人會很想了解對方，但有幾個星座戀愛中也超神祕。占星YouTuber安德魯的賤聲房分享影片「『星座』戀愛中💓最會藏秘密的星座‼️你是摸不透的⭐️」，快看看那些星座就算你和他們戀愛，還是覺得摸不透很多秘密，建議參考太陽、月亮。

▎摩羯座 內心老靈魂

摩羯座常給人成熟穩重的感覺，他們的想法早熟，年輕時就常常會給人有小老頭、小老太婆的感覺。遇到事情，摩羯座外表看來一派鎮定，但其實他們急在心裡，內心害怕不讓別人看到而已。

摩羯座很怕麻煩別人，他們骨子裡有高傲的自尊，通常都很會藏拙，只給人看好的那一面。

就算你和摩羯座戀愛，還是會覺得他們有距離感，摩羯座很多事情都不會主動說，他們很擅長總是自己一個人消化不好的情緒。摩羯座常常覺得，事情說了也沒用，況且說出口，很像在求別人幫忙，這讓他們不自在。

摩羯座會說出口的事情，通常是他們已經解決了，或是事情實在太大，超出摩羯座可以控制的範圍，真的走投無路才會開口。

摩羯座其實不是故作神秘，是個性使然，所以很多大老闆、或是成功的人都是魔羯座，因為他們喜怒不形於色，在職場很加分。在戀愛上會上另一半很困擾。

▎雙魚座 習慣性演戲

雙魚座看似天真、浪漫，但其實雙魚很聰明。第六感和直覺很強，也很知道別人喜歡什麼，他們很擅長偽裝自己，成為對方喜歡的樣子。跟雙魚座戀愛時，你所認識的雙魚座，只是他們想給你看到的那一面。

雙魚座想像力很豐富，他們總是不斷思考，也被認為太過胡思亂想。

雙魚座是處女座的對宮，所以跟人相處的時候，內心是有很多規矩，只是都隱藏起來。雙魚座雷區蠻多的，他們不是故意要隱藏秘密，只是雙魚座容易想太多，不小心就太糾結，讓自己活得很累。雙魚座擔心如果他們表現出來，別人會怎麼看他們，所以雙魚通常不會輕易表現自己真實的想法，是一個活得蠻壓抑的星座。

當一個雙魚座願意說出真的想法，通常是他們已經忍不住要爆炸了，你才會發現原來他們這樣想。

▎獅子座 自尊比天高

獅子座自尊心超級強，他們非常擅長包裝自己真實個性，在感情裡很愛說反話。

由於獅子座的自尊心強，他們的秘密通常是不堪的過去或是他們的弱點，這些秘密不能讓人知道，不然他們苦心經營的形象就摧毀了。

獅子座喜歡把自己包裝成無堅不摧、百毒不侵的模樣，好像什麼都不在乎，其實只是怕受傷，更害怕別人投射同情的眼光。

和獅子座談戀愛，你要知道他們天生愛說反話，嘴巴比心硬，心裡超在乎，嘴巴卻不示弱，自己的缺點和軟肋骨都會演飾得很好，

獅子的自尊心也會產生虛榮心，他們總想在人前表現最好的一面，讓別人崇拜，往往會苦了自己，因為打腫臉充胖子是很累人的。

跟獅子座戀愛，你不要相信他們表面堅強的樣子。獅子座很希望有一個人能讓他們依賴，表面上很傲嬌，其實內心渴望愛的抱抱，建議要多花時間和心思去了解獅子座，他們的秘密背後藏著滿滿淚水。

▎巨蟹座 防備心超重

巨蟹座是很敏感的星座，就算你是他們的男女朋友，還是會覺得巨蟹座藏著很多話不說，有距離感，尤其男生更明顯，巨蟹男是出了名的報喜不報憂，只跟你講好的事情，內心真實想法是不會說的。

巨蟹座的防備心很重，需要時間慢慢融化，當巨蟹座認定你，覺得關係夠穩定，你會發現他們開始願意說一些不為人知的小秘密，這也是判斷你們之間關係的方式。

如果交往中，巨蟹對你還是很防備，很保護自己，代表他們還沒真的認可你，要走入巨蟹座心裏，需要很長時間。只有當巨蟹座覺得你是「對的人」，非常相信你之後，他們才會卸下心防，開始跟你分享他們的秘密。

巨蟹是跟回憶有關的星座，所以他們的秘密寶盒充滿回憶，好的壞的都有。巨蟹在愛情裡需要被認同，當他們覺得被認同被支持，才會分享私密的事情。

▎天蠍座、水瓶座 內心有禁地

天蠍座和水瓶座都有自己私密神聖小領域，不容外人侵犯，他們不喜歡太真實的自己赤裸裸呈現在別人面前，所以很多人以為他們愛裝神秘，其實只是他們不喜歡別人知道太多事。

當你發現他們有秘密，如果他不提，請你不要主動挖掘，除非他們願意讓你知道，否則你問多了，他們反而會覺得你越線了，「不干你的事」。

如果你和天蠍座、水瓶座戀愛時，如果他們沒有主動說的事情，請你不要太好奇去問或是去干涉，這樣會讓他們開啟防衛機制，變成刺蝟。

對天蠍座和水瓶座來說，隱私很重要，不會輕易放棄隱私這一塊，就算是男女朋友也一樣。

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