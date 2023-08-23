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「3」星座城府極深心眼多 處女座與生俱來

聯合新聞網／ 綜合報導
有些星座與生俱來就比較有心機，在職場上也要特別留意。示意圖／ingimage
有些星座與生俱來就比較有心機，在職場上也要特別留意。示意圖／ingimage

在職場中，有些人會賣弄一些小聰明來獲取利益，甚至會耍心機來陷害他人。「搜狐網運勢專欄列出3個「比較會耍心機」的星座，他們有800個心眼，也很擅長隱藏自己，但內心總是在算計許多事情，只為了達到自己的目標。

天蠍座

天蠍座是十分冷漠的星座，事實上，他們對很多事情都有主見及個人想法，而且會在暗地觀察每一件人、事、物，敏銳的他們可是笑裡藏刀，讓對方被陷害了都不知道！

摩羯座

摩羯座是很有責任感的人，平時都十分嚴肅且認真，但他們城府非常深。實際上，安靜的外表是他們的保護色，所以在很多事情上面，摩羯可是會算計的。

處女座

眾所周知，處女座是做事謹慎且追求完美的人，他們害怕自己展現出來的東西有瑕疵，因此在他們心中，有心機才是生存之道，這是與生俱來的。

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

搜狐網 星座 運勢

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