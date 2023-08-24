紫微斗數問與答／虛位以待 - 來談談主星正坐與借坐的差異

「坐」在研究命理的過程中，是一個經常會出現的字眼。例如，「太陽坐命」代表命宮有太陽這顆主星；「坐守」也有類似的意義，不僅有某顆主星，這顆主星還會守衛著這個宮位。

那麼為什麼不用「站」這個字呢?

這個問題在一次商務出差後，有了比較具體的答案。

長的像尚雷諾的分公司總經理，總是在晚上九點以後約我一起共進晚餐，這一次他熱情地要我嚐嚐Tapas。

走進人聲鼎沸的小酒館，尚雷諾走向櫃台，向酒館的工作人員交代幾句之後，就站在櫃台前和我聊天。

原本以為我們是在等著領取食物，然後就像在速食店裡找個空位坐下用餐。但沒想到，食物送到面前之後，我和尚雷諾是「站在」櫃台前用餐；那個「櫃台」就是用餐的餐桌。

隨著食物與飲料不斷地更換及補充，身旁用餐的人也越來越多，我和尚雷諾的「餐桌」面積也越來越小。有時站累了想換個姿勢，身旁的人就會順勢找空隙「擴張」他的地盤。

一頓飯下來，除了久站腿痠之外，還要不斷地伸展肢體抵抗別人的「蓄意擴張領土」，其實還蠻累人的。

結論: 雖然戲台下站久了，有機會成為主角，但是坐著還是比站著更能撐得久，也比較不累。

另一方面，「命宮有紫微站守」聽起來也是怪怪的；通常皇帝都是坐著聽政，需要站著開會的是文武百宮。

非關打折 - 主星正坐與借坐的差異

當宮內沒有十四主星，也沒有力量較強的甲級星(文昌、文曲、祿存、擎羊、陀羅、火星、鈴星)，這個宮位就可以視為「空宮」。

雖說使用「鏡像」的說法較能精準地解釋「空宮」所產生的現象，但是在一般的溝通與描述中，「空宮借對宮主星」仍是較多人使用或是可以理解的說法。

因此，主星「正坐」(宮內有十四主星)與「借坐」(宮內沒有十四主星，必須借用對宮主星)就成了較方便、簡潔的描述方式。

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一旦使用「借坐」來簡化，隨之而來的問題就是「正坐」與「借坐」之間的差異。例如，「紫微貪狼坐命」和「命宮空宮借對宮主星紫微貪狼」兩者的差異是什麼?

更簡化的問法就是: 「借坐」的星曜特性是不是要打折? 是打八折、七折，還是六折?

每當遇到類似的提問，心中難免會嘀咕: 「用這種方式來解讀，打到骨折也解釋不清!」

這個問題要分兩個層面來看: 微觀與結構。

從微觀的角度來看: 「紫微貪狼坐命」和「命宮空宮借對宮主星紫微貪狼」的十二宮宮內的組合皆不相同。

紫微貪狼坐命

命宮空宮借對宮主星紫微貪狼

就以代表自我的六強宮來看: 「紫微貪狼坐命」的夫妻宮是天府、財帛宮是武曲破軍、遷移宮是空宮、官祿宮是廉貞七殺、福德宮是天相。

「命宮空宮借對宮主星紫微貪狼」的夫妻宮是廉貞七殺、財帛宮是天相、遷移宮是紫微貪狼、官祿宮是天府、福德宮是武曲破軍。

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除了兩者的命宮組合相似之外(紫微貪狼與借紫微貪狼)，在其他五個擁有較多的主導權的宮位，宮內組合皆不同的情況下，代表兩位坐命者無論是在人生的走勢或是各個宮位相關事務的處理，都不會是走類似的路線。

從結構的角度來看: 影響一個宮位的力量，包括三合以及對宮，也就是一般常提到的「三方四正」；三合(地支三合)則包括本宮以及三合中的其他兩宮。

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如果用量化的概念來詮釋「三方四正」對於本宮的影響力，可以用以下的方式來計算。

如果命宮組合是紫微貪狼，紫微貪狼對於本宮(也就是命宮)的影響力是100%。

對宮對於本宮的影響力大約是70%，但因為對宮的組合是空宮，宮內沒有十四主星，所以影響力為0%。

三合中本宮以外的其他兩宮，對於本宮的影響力大約是50%，因此財帛宮是武曲破軍與官祿宮是廉貞七殺對於本宮(也就是命宮)的影響力是50%。

對於命宮組合是紫微貪狼而言，三方四正的所形成的影響力是: 紫微貪狼+(武曲破軍)*50%+(廉貞七殺)*50%。

如果命宮組合是空宮，對宮是紫微貪狼，三方四正的所形成的影響力是: (紫微貪狼)*70%+天相*50%+天府*50%。

因此不難想像: 為什麼「命宮空宮借對宮主星紫微貪狼」的坐命者，拿著針對「紫微貪狼坐命」的各項個性、特質描述，會覺得與自己的個性有不小的落差。

用一句話做個總結: 「紫微貪狼坐命」是標準「殺破狼」的行事風格，畢竟它的三方是由殺破狼所組成； 「命宮空宮借對宮主星紫微貪狼」只是表面上看起來很像紫微貪狼(紫微貪狼有70%的影響力)，但實際上的行事風格卻是「紫府武相」，畢竟它的三方是由保守的天府與天相所組成。

事實上，命盤中的空宮(不限於命宮)都可以用類似的方法來解析；也意味著: 分析一個宮位的好壞時，不只是看本宮還有對宮宮內的組合，三合中的其他兩宮也具有相當程度的影響力。

虛位以待 - 空宮是好還是壞?

「空宮代表好，還是不好?」這個問題其實也蠻難回答的。

「空」代表一種虛無的狀態，也可以說是不紮實。

但是「空」也可以代表一種包容各種可能的彈性。「虛位以待」就是一個非常近似的概念， 必須先將位子空出來，其他人才有機會坐上這個位子；至於坐上這個位子之後是好還是壞，那就不一定了! (要看是誰坐上這個位子!)

宮內有主星，代表一種實質的力量，而這個力量源自宮內主星的特質；至於是好是壞，則是另一回事。

因此，紫府盤坐命者的行事風格比較容易觀察與人生走勢比較好預測，因為紫府盤的十二宮內都有主星。

紫府盤

相對來說，紫殺盤坐命者的行事風格較不容易觀察，人生走勢比較起伏，因為紫殺盤的十二宮之中有四個宮位沒有主星；意味著坐命者在許多人生面向，受到環境、機遇的影響較大，主導力量較差。

紫殺盤

大眾運輸系統中的「博愛座」與「空宮」的概念頗為類似。

如果坐在「非博愛座」，整的旅途或行程中，你大可閉起眼睛打盹兒、睡覺、滑手機、放空，進入自己的世界中而不理會週遭的環境，的確可以穩穩地坐在這個位子上。

如果坐在「博愛座」，你可能就會被週遭的人以放大鏡來檢視，看看你是否有資格坐在這個位子。要不就是當有老弱婦孺上車，但車上已無其他空位時，你可能就要主動讓位，或是被旁人提醒要讓位。換句話說，你是否能持續地坐在這個位子，取決於週遭環境的條件與變化。

而「對號座」與「自由座」也有類似的差異與隱喻；你買了「自由座」的車票，並不保證你一定會有座位可坐。

在命理的理論中，有些格局是建立在本宮是空宮的基礎上。

「府相朝」(天府、天相在三合中的其他兩宮)被視為一個穩定的結構，有助於財富的累積與事業的發展。而貪狼的對宮，其三方必有天府、天相，形成「府相朝」。

因此在貪狼的雙星組合中，對宮的空宮會比貪狼所在的本宮有著更高的評價。

不過這種較高的評價是建立在古人保守、重安穩的價值觀；七殺、破軍所組成的三方團隊當然不及天府、天相所組的團隊來得穩定。但是如果以現代的社會價值觀崇尚展現個人特質與執行力的角度來看，「府相朝」所構成的保守心態與行為模式是否具有競爭力，仍有待觀察。

另一個「借坐」優於「正坐」的組合是「明珠出海格」。

明珠出海格

「明珠出海格」必然發生在未宮而且必須是空宮，而對宮必為天同、巨門的組合。格局的亮點在於三方的太陽與太陰，財帛宮有明亮的太陽，官祿宮有廟旺的太陰。

屬水的天同與巨門，在屬土的丑未宮皆非廟旺；但是靠著命宮三方明亮的太陽、太陰拱照，天同這顆「明珠」就可以擺脫「深海」(巨門)的束縛，在工作事業與金錢財富的領域有著亮眼的表現。

如果空宮在丑宮，天同、巨門在未宮，命宮三方的太陽與太陰皆落陷，便無法產生足夠的力量讓明珠脫離深海，而落陷的太陽與太陰也無法稱為「明珠」。

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太陽巨門則是另一個極端的例子。

太陽巨門位在空宮最多的紫殺盤，共計有四個宮位沒有主星。而太陽巨門的三方四正中，僅有本宮(命宮)有主星，對宮及三合中的其他兩宮都沒有主星。

如果將對宮及三合中的其他兩宮視為一個輔佐本宮(命宮)的團隊來看，太陽巨門的團隊都是「傭兵」，東借一個、西借一個，都不是本身可以完全操控的實質力量。

這麼一來，太陽巨門便像是一個有想法、有個性的領導者，但是並沒有強而有力的團隊來協助它；或是說得一口遠大、美好的願景，但是執行力與做事方法卻跟不上想法，而容易事倍功半、徒勞無功。

反倒是(申位)空宮坐命，對宮有廟旺的太陽巨門，代表人際關係良好；三合中的其他兩宮有天機天梁及太陰天同，意味著坐命者雖然看似低調、神秘、容易虎頭蛇尾(太陽不亮)，不似廟旺(寅位)太陽巨門大氣、豪爽，但是辦事利索、較有效率，也不會忘記享受人生。

人們眼中的「無法十全十美」與「各有利弊」，便是在這種情況下順勢展開。

位於卯酉位的天機巨門，也有類似的情況: 遷移宮及官祿宮是空宮，只有財帛宮有天同。而空宮借對宮天機巨門坐命，財帛宮有天梁，官祿宮有太陰太陽，福德宮更有適得其所的福星天同。個人風格雖不似天機巨門強烈，但是人生其他面向較為充盈踏實。

天機巨門同宮

但無論是命宮或是其他宮位是空宮，都存在著一個潛在的風險 - 煞星與祿存。

固然煞星代表衝動、攻擊、破壞，人人避之唯恐不及，但是祿存是大家眼中的吉星，為什麼也成了風險之一?

空宮最大的問題就是宮內沒有十四主星，就好像家中沒有大人。

煞星就好像家中所飼養的大型犬；家中有大人，雖然難免還是會有狗咬主人的情形發生，但也代表對這些大型犬多少還有牽制、管束的力量。

但是，如果家中沒有大人(主星)，不僅家中(宮內)會被大型犬(煞星)搞得凌亂不堪、一蹋糊塗，大型犬更有可能跑出家門去騷擾、攻擊對門的鄰居(對宮)，造成更大的傷害。

祿存則像是家中存有貴重的物品，如果家中(宮內)沒有大人(主星)，就代表缺乏對貴重物品的實質保護力；那麼就會引來鄰居的覬覦，而受到攻擊(祿存的臨宮必有煞星擎羊與陀羅)。

這個祿存單獨存在的宮位，就有點像是某個人拿到了一塊稀世寶玉，卻無力保護，而形成「匹夫無罪，懷璧其罪」，倒不如讓這個宮位維持什麼也沒有的空宮。

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這些煞星與祿存破壞了原有的格局，讓坐命者無法擁有期望中的心態、價值觀與行為模式，自然也無法達成原本格局中可能會有的成就。

有與無、得與失、空與實，形成了格局中的缺憾。而人們也因為這些不完美而有了努力與進步的空間與目標。

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